На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт 3 30.04.2025, 10:41

3,386

Новинку выпустили в преддверии майских праздников.

На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт — «сметана» для шашлыка. «Телеграф» узнал, что это такое, на сколько отличается цена от классической сметаны и где можно купить новинку.

Видео со сметанными соусами с разными вкусами — «К шашлыку», «С пряной зеленью», «Цацики» — поделились могилёвские блогеры. Оказалось, что именно их местное молочное предприятие — «Бабушкина крынка» — выпустило эту новинку в преддверии майских праздников. При этом производитель прямо назвал свою продукцию соусом, а не сметаной.

По словам производителя, тот самый сметанный соус «К шашлыку», который решили затестить могилёвские блогеры, идеально подойдёт:

• к шашлыку и мясу, приготовленному на мангале,

• к запечённым овощам,

• к домашним блюдам.

Производитель пообещал покупателям «нежную текстуру, пряный вкус и легкую сливочность», а вот сами блогеры, сделавшие короткий видеообзор на новинку, отметили, что по консистенции соус напоминает 10%-ную сметану, а по вкусу — кефир с укропом, который также встречается в ассортименте белорусских производителей молочки.

По мнению автора обзора, консистенция соуса больше подойдёт к шаурме или в качестве лёгкой заправки к овощным салатам, как альтернатива майонезу.

Что касается цены, то за баночку в 230 грамм, судя по ценникам, попавшим в кадр, просят 2,95 рубля, то есть кило продукта стоит 12,83 рубля, тогда как килограмм чистой сметаны 22%-ной жирности того же производителя сегодня стоит 9,56 рубля, то есть на 35% дешевле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com