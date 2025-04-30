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На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт

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  • 30.04.2025, 10:41
  • 3,386
На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт

Новинку выпустили в преддверии майских праздников.

На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт — «сметана» для шашлыка. «Телеграф» узнал, что это такое, на сколько отличается цена от классической сметаны и где можно купить новинку.

Видео со сметанными соусами с разными вкусами — «К шашлыку», «С пряной зеленью», «Цацики» — поделились могилёвские блогеры. Оказалось, что именно их местное молочное предприятие — «Бабушкина крынка» — выпустило эту новинку в преддверии майских праздников. При этом производитель прямо назвал свою продукцию соусом, а не сметаной.

По словам производителя, тот самый сметанный соус «К шашлыку», который решили затестить могилёвские блогеры, идеально подойдёт:

• к шашлыку и мясу, приготовленному на мангале,

• к запечённым овощам,

• к домашним блюдам.

Производитель пообещал покупателям «нежную текстуру, пряный вкус и легкую сливочность», а вот сами блогеры, сделавшие короткий видеообзор на новинку, отметили, что по консистенции соус напоминает 10%-ную сметану, а по вкусу — кефир с укропом, который также встречается в ассортименте белорусских производителей молочки.

По мнению автора обзора, консистенция соуса больше подойдёт к шаурме или в качестве лёгкой заправки к овощным салатам, как альтернатива майонезу.

Что касается цены, то за баночку в 230 грамм, судя по ценникам, попавшим в кадр, просят 2,95 рубля, то есть кило продукта стоит 12,83 рубля, тогда как килограмм чистой сметаны 22%-ной жирности того же производителя сегодня стоит 9,56 рубля, то есть на 35% дешевле.

@zatestilmogilev

📍Ярмарка, Гришина, 6а

♬ оригинальный звук - Zatestilmogilev

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