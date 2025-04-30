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Популярная платформа для программистов купила ИИ-разработчика с белорусскими корнями

  • 30.04.2025, 10:38
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Популярная платформа для программистов купила ИИ-разработчика с белорусскими корнями

Его основал уроженец Витебска.

Zencoder, ИИ-платформа для программистов из Кремниевой долины, купила компанию Machinet. Как пишет OL, информация об этом появилась на сайте платформы.

Machinet представляет собой разработчика ИИ-ассистентов для написания кода. Примечательно, что у этого проекта белорусские корни. Его основал уроженец Витебска Владислав Янченко.

Компания работает с 2021 года. У нее более 100 тыс. загрузок в экосистеме JetBrains. За сколько ее купила Zencoder, не уточняют.

Zencoder — это платформа для разработчиков, которая помогает писать код. Ее считают конкурентом для GitHub Copilot и других игроков в этой сфере.

В сообщении сказано, что в результате сделки пользователи Machinet получат более богатый опыт разработки с расширенными возможностями Zencoder. А та в свою очередь укрепит позиции на быстрорастущем рынке помощников ИИ-кодирования.

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