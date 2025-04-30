Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров

Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров5
- 30.04.2025, 11:03
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Сезонные ягоды и зелень будут оставаться свежими неделю, если знать одну хитрость.
Сезон сочных ягод уже начинается, но часто с ними возникают проблемы в хранении в течение длительного времени. Например, клубника или малина портится даже в холодильнике за 2-3 дня.
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«Главред» узнал, как решить эту проблему и что сделать, чтобы ягоды оставались свежими в течение недели. Интересным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.
На примере клубники она показала, как правильно хранить ягоды, чтобы они не портились быстро. Для этого понадобится контейнер и обычные бумажные полотенца.
@dianagologovets Це працює зі всіма ягодами та навіть зеленню 🥬 #лайфхак #полуниця #ідеїдлядому #ідеїдлякухні #лайфхакдлядому #ягоди #gologovets_відео ♬ оригінальний звук - Diana_gologovets
В контейнер нужно пересыпать клубнику, а бумажное полотенце выложить на крышку. Далее надо закрыть ягоды, перевернуть контейнер вверх ногами и поставить его в холодильник.
Блогер добавила, что таким образом можно хранить и зелень, тогда она будет оставаться свежей в течение длительного времени.