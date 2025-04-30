Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей дольше: лайфхак от фермеров 5 30.04.2025, 11:03

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Сезонные ягоды и зелень будут оставаться свежими неделю, если знать одну хитрость.

Сезон сочных ягод уже начинается, но часто с ними возникают проблемы в хранении в течение длительного времени. Например, клубника или малина портится даже в холодильнике за 2-3 дня.

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«Главред» узнал, как решить эту проблему и что сделать, чтобы ягоды оставались свежими в течение недели. Интересным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

На примере клубники она показала, как правильно хранить ягоды, чтобы они не портились быстро. Для этого понадобится контейнер и обычные бумажные полотенца.

В контейнер нужно пересыпать клубнику, а бумажное полотенце выложить на крышку. Далее надо закрыть ягоды, перевернуть контейнер вверх ногами и поставить его в холодильник.

Блогер добавила, что таким образом можно хранить и зелень, тогда она будет оставаться свежей в течение длительного времени.

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