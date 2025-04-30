США одобрили продажу Польше ракет «воздух – воздух» на $1,33 млрд 2 30.04.2025, 11:03

Документы направлены в Конгресс для утверждения.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса «воздух – воздух» AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму 1,33 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как указано, Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе», – говорится в заявлении.

Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.

В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.

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