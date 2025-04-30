В Кремле подставили Путина и Лукашенко 5 Юрий Гнидин

30.04.2025, 11:16

5,498

Россия — это царство лжи.

28-30 апреля в Волгограде проходит Международный форум Союзного государства Беларуси и России «Великое наследие – общее будущее». По этому случаю город с краткосрочным визитом посетили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Политики возложили венки к мемориалу на Мамаевом кургане, почтили память маршала Советского Союза Василия Чуйкова - легендарного командующего 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда, а также выступили на пленарном заседании форума.

Если выступление Александра Лукашенко, было, как всегда, пронизано жалобами и упреками в адрес ненавистных ему «западников», которые позабыли, кто спас их от фашизма, то Владимир Путин, а точнее его пиарщики, сотворили небольшую сенсацию.

Выступая с парламентской трибуны, президент России заявил:

«Сегодня мы с Президентом Белоруссии посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой. Они стояли насмерть, так же как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей. Сейчас только ехали сюда, говорили, вспоминали об этом…»

Все бы ничего, если бы в перечне тех, кто «стоял насмерть», Путин не упомянул «героических защитников Минска». Видимо, очень хотелось сделать приятно белорусскому гостю.

На самом деле Минск был взят гитлеровцами уже на шестой день войны -28 июня 1941-го года. Никакой «героической обороны» города не было. А было паническое отступление разгромленной вермахтом Красной Армии. В плен сдались больше 340 тысяч солдат и офицеров.

Поражение под Минском оказало сильное психологическое воздействие на советское руководство и серьёзно пошатнуло репутацию Красной Армии и всего государства в целом.

29 июня Иосиф Сталин сказал членам Политбюро:

«Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, всё это просрали».

Советское Информбюро о сдаче Минска не сообщило.

4 июля командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Павлов и некоторые другие генералы были арестованы. После недолгого следствия Павлов был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР, лишён воинского звания и всех наград и приговорён к расстрелу. Вместе с ним были осуждены и 22 июля расстреляны начштаба фронта генерал-майор Владимир Климовских и начальник связи фронта генерал-майор Андрей Григорьев.

Высказывание Путина «о героической обороне Минска» не прошло незаметно для пользователей сети Х. Тут же разгорелась нешуточная дискуссия. Ников мы не называем по причинам безопасности (орфография авторов сохранена).

«Хорошо, что вместе с Лукашенко там не было Ким Чен Ына. А то мы бы ещё и не такие байки услышали…»

«Немцы, в первые дни, недели войны не знали, что делать с таким количеством , сдавшихся в плен, их просто нечем было кормить, а он тут про защитников Минска пургу несёт…»

«Россия это царство лжи. Причём уже сотни, сотни, сотни лет. Всю свою историю…»

«Он никогда не врет, это фотошоп или его заставили так говорить американские хозяева... или может под дулами автоматов…»

«Ему Мединский историю начирикал…»

«Михалкова пересмотрел. Другой история у нас для вас не будет…»

«А Лукашенко не кольнуло на фразе «Других наших городов?»

Но если обороны не было, то почему Минску было присвоено звания Города-героя?

На самом деле, в годы оккупации в Минске действовало мощное подполье, которое возникло стихийно, без контроля со стороны партии и центрального правительства.

Доказывать этот факт историкам и партийному руководству республики пришлось очень долго. Поэтому звание Города-героя столице Беларуси было присвоено одной из последних – только в 1974 году.

Юрий Гнидин, UDF

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com