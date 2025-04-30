закрыть
30 апреля 2025, среда, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фрик Медведев

2
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.04.2025, 11:18
  • 3,156
Фрик Медведев

Еще и рта не открыл, а уже было понятно.

Он снова появился. Медведев. Б.у. президент России. Еще и рта не открыл, как было понятно, что сейчас польются ругательства.

Вероятно, у Медведева особая роль – озвучивать то, что не может сказать Путин. Пожалуй, сказанное Медведевым и есть истинное отношение верхушки нашей страны к прекращению огня и предлагаемым последующим переговорам.

Но портрет «режима» Медведев, все же, возможно, писал с родной натуры: «Если эти … фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени … народа». Мы не стали бы употреблять ругательств Медведева, но, по сути, сказанное верно в отношении Путина, Лаврова, Мишустина, других руководителей.

Добавим, что согласия народа на 24 февраля или, скажем, на повышение пенсионного возраста руководители не спрашивали. Сунули страну в топку сами как бы «от имени народа».

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин