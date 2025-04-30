Фрик Медведев 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.04.2025, 11:18

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Еще и рта не открыл, а уже было понятно.

Он снова появился. Медведев. Б.у. президент России. Еще и рта не открыл, как было понятно, что сейчас польются ругательства.

Вероятно, у Медведева особая роль – озвучивать то, что не может сказать Путин. Пожалуй, сказанное Медведевым и есть истинное отношение верхушки нашей страны к прекращению огня и предлагаемым последующим переговорам.

Но портрет «режима» Медведев, все же, возможно, писал с родной натуры: «Если эти … фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени … народа». Мы не стали бы употреблять ругательств Медведева, но, по сути, сказанное верно в отношении Путина, Лаврова, Мишустина, других руководителей.

Добавим, что согласия народа на 24 февраля или, скажем, на повышение пенсионного возраста руководители не спрашивали. Сунули страну в топку сами как бы «от имени народа».

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