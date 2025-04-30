На рынке жилья в Минске грядут перемены 3 30.04.2025, 11:26

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Что может измениться и как на нем уже сказывается ситуация с валютой.

«Хапун» на рынке недвижимости в Минске закончился, подешевевший доллар не перекрывает дорогие кредиты, а застройщики держат цены и по-прежнему делают вид, что условия не поменялись. Но май всех расставит по местам, пишет эксперт рынка недвижимости Наталья Литовская в телеграм-канале «Литовская о жилье».

По данным Национального кадастрового агентства на утро 30 числа, за апрель в Минске были заключены 1188 сделок с квартирами, комнатами и долями. Скорее всего, по итогам месяца их количество составит около 1400, прогнозирует Наталья Литовская.

«Хапун» позади, дешевый доллар уже не перекрывает дорогие кредиты. «Еще май в этом режиме — и необходимость активно торговаться станет очевидной для всех участников рынка», — написала эксперт по недвижимости.

Тем не менее, видимо, девелоперы верят в народную платежеспособность — и поэтому не спешат пересматривать цены на квадратные метры.

«Спрос падает, на новостройки в том числе — но застройщики идут против волны, не меняя ценники и кое-где даже подращивая», — подчеркнула эксперт.

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