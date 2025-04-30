США открыто обвинили Северную Корею в затягивании войны в Украине 5 30.04.2025, 11:28

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В Госдепе озвучили детали.

В Государственном департаменте США официально заявили, что Северная Корея своим участием в войне России против Украины способствует затягиванию боевых действий.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс 29 апреля.

«Все довольно просто. Северная Корея не является полезной. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность», — отметила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа добавила, что американцы «обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне».

«Военное развертывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться. Подготовка Россией северокорейских солдат непосредственно нарушает резолюции Совета Безопасности 1718, 1874 и 2270, которые вместе накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее», — отметила Тэмми Брюс.

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