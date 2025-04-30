Синоптики поделились с белорусами «сухим» прогнозом погоды на май 30.04.2025, 11:36

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Стабильного тепла не будет.

Чего ждать белорусам от майской погоды? Если верить долгосрочному прогнозу на основе данных модели CFSv2, то, по крайней мере, для аграриев — «ничего хорошего». Ожидается, что последний весенний месяц продолжит «сухую» тенденцию последних месяцев и при этом не порадует стабильным теплом, то и дело возвращая прохладу с севера, пишет «Телеграф».

Как констатировали авторы канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», с июля 2024 года почти все месяцы в Беларуси были с дефицитом осадков (лишь март — исключение). Апрель эту линию продолжил. И май, судя по прогнозам, может стать очередным «сухим» месяцем, особенно на юге и в центре страны. Температурный фон ожидается около нормы, но это лишь в среднем.

Причина — в особенностях циркуляции атмосферы. В первой декаде мая прогнозируется большой антициклон над сухой Западной Европой. Он заблокирует путь циклонам с запада, заставляя их идти по северу Скандинавии и России. Беларусь же окажется под влиянием прохладной восточной периферии этого антициклона и юго-западной периферии северных циклонов.

Проще говоря, если этот сценарий реализуется, это означало бы преобладание северо-западных ветров, периодические заходы холодного воздуха и риск заморозков. Дожди в таком случае будут нечастыми, и в основном по северу и северо-востоку.

Когда ждать холод? Ведущие «Метеовайба» назвали ближайшие «холодные точки». Это ночь на 2 мая. Потом «волну холода» можно ожидать 5 мая. Вся та неделя может оказаться холоднее нормы.

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