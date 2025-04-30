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Синоптики поделились с белорусами «сухим» прогнозом погоды на май

  • 30.04.2025, 11:36
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Синоптики поделились с белорусами «сухим» прогнозом погоды на май

Стабильного тепла не будет.

Чего ждать белорусам от майской погоды? Если верить долгосрочному прогнозу на основе данных модели CFSv2, то, по крайней мере, для аграриев — «ничего хорошего». Ожидается, что последний весенний месяц продолжит «сухую» тенденцию последних месяцев и при этом не порадует стабильным теплом, то и дело возвращая прохладу с севера, пишет «Телеграф».

Как констатировали авторы канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», с июля 2024 года почти все месяцы в Беларуси были с дефицитом осадков (лишь март — исключение). Апрель эту линию продолжил. И май, судя по прогнозам, может стать очередным «сухим» месяцем, особенно на юге и в центре страны. Температурный фон ожидается около нормы, но это лишь в среднем.

Причина — в особенностях циркуляции атмосферы. В первой декаде мая прогнозируется большой антициклон над сухой Западной Европой. Он заблокирует путь циклонам с запада, заставляя их идти по северу Скандинавии и России. Беларусь же окажется под влиянием прохладной восточной периферии этого антициклона и юго-западной периферии северных циклонов.

Проще говоря, если этот сценарий реализуется, это означало бы преобладание северо-западных ветров, периодические заходы холодного воздуха и риск заморозков. Дожди в таком случае будут нечастыми, и в основном по северу и северо-востоку.

Когда ждать холод? Ведущие «Метеовайба» назвали ближайшие «холодные точки». Это ночь на 2 мая. Потом «волну холода» можно ожидать 5 мая. Вся та неделя может оказаться холоднее нормы.

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