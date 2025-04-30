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В Португалии решили создать независимую комиссию после масштабного блэкаута

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  • 30.04.2025, 11:38
В Португалии решили создать независимую комиссию после масштабного блэкаута

Для выяснения причин прилагаются все усилия.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил о намерении создать независимую комиссию для оценки электроэнергетических систем стран, пострадавших от масштабного блэкаута в понедельник.

Заявление португальского премьера приводит Euractiv.

Монтенегру заверил, что для выяснения причин чрезвычайного происшествия «прилагаются все усилия».

«Мы решили создать в Португалии Независимую техническую комиссию для оценки механизмов реагирования на этот кризис и управления им, устойчивости и восстановления электроэнергетической системы, устойчивости критически важных инфраструктур и услуг, а также функционирования систем гражданской защиты, связи и здравоохранения», – сказал он.

Правительство предложит, чтобы в состав этой комиссии вошли семь человек: эксперт по энергетическому сектору, эксперт по сектору коммуникационных сетей и систем связи, эксперт по сектору гражданской защиты, эксперт по сектору здравоохранения и три человека, назначенные парламентом.

В то же время Монтенегру признал, что комиссия сможет заработать только в следующем парламентском созыве, поскольку в стране 18 мая состоятся досрочные парламентские выборы.

«У нас будет время, это не независимая техническая комиссия, которая должна в спешке добиться быстрых результатов. Это независимая техническая комиссия, которая углубляет и оценивает механизмы реагирования, управления кризисными ситуациями, восстановления электроэнергетической системы, устойчивость инфраструктуры и критически важных услуг», – сказал он.

Премьер добавил, что правительство «очень привержено выводам всех заключений о причинах и мерах реагирования» на событие.

Монтенегру также объявил о намерении обратиться в профильную структуру Европейского Союза и провести внутреннюю проверку обстоятельств масштабного отключения электроэнергии.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов.

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