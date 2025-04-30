The Economist: Трамп дал Путину по зубам 2 30.04.2025, 11:50

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Рост российской экономики упал до нуля.

Возможно, Дональд Трамп хорошо относится к Владимиру Путину, но именно своими тарифными войнами президент США «ударил его по зубам».

Об этом сообщает The Economist.

Экономика РФ резко замедляется

С конца прошлого года в российской экономике наметился резкий спад. По данным высокочастотного индекса, составленного банком Goldman Sachs, годовые темпы роста ВВП упали примерно с 5% до нуля. Аналогичные тенденции фиксирует и ВЭБ - российский банк развития. Индикатор деловой активности от Сбербанка также показывает снижение.

Хотя власти выражаются осторожно, они признают наличие проблем: в начале апреля центробанк отметил, что «в ряде отраслей зафиксировано снижение выпуска продукции из-за резкого падения спроса».

После роста - резкое торможение

Спад наступает после периода, в течение которого экономика России демонстрировала рост, несмотря на санкции и войну. Этому способствовали щедрые бюджетные вливания, высокие цены на сырье и милитаризация экономики.

После вторжения в Украину в 2022 году аналитики прогнозировали падение ВВП до 15%, но реальное сокращение составило всего 1,4%. В 2023 и 2024 годах экономика выросла на 4,1% и 4,3% соответственно. Уровень потребительского доверия достигал рекордных значений.

Поскольку стало казаться, что Трамп, может дать Путину то, что он хочет, чтобы положить конец его войне с Украиной, некоторые ожидали, что экономика России еще больше ускорится в 2025 году, пишет The Economist.

Фактор первый: завершение «структурной трансформации»

Первое связано с тем, что центральный банк России эвфемистически называет «структурной трансформацией» экономики.

Россия, развернувшаяся от Запада к Востоку, вложила колоссальные ресурсы в перестройку: строительство военных заводов, создание логистических цепочек для торговли с Китаем и Индией, а также импортозамещение. К середине 2024 года реальные инвестиции в основной капитал выросли на 23% по сравнению с концом 2021 года. Теперь, по оценке ЦБ, этот этап завершен.

Военные расходы тоже стабилизируются: по данным аналитика SIPRI Джулиана Купера, они увеличатся лишь на 3,4% в реальном выражении - резкое замедление по сравнению с ростом на 53% в прошлом году. Это снижает стимулы для роста.

Фактор второй: высокая инфляция

Второй фактор - высокая инфляция и реакция центробанка. С конца 2023 года инфляция превышает целевой уровень в 4%, а в феврале и марте превысила 10%. Причины - рост военных расходов, мобилизация и утечка квалифицированных кадров. В 2023 году номинальные зарплаты выросли на 18%, что вынудило бизнес поднимать цены. В ответ ЦБ ужесточил политику, оставив 25 апреля ключевую ставку на уровне 21% - максимуме с начала 2000-х.

Высокие ставки укрепляют рубль, делают импорт дешевле и снижают инфляционные ожидания (с 14% до 13%). Однако обратная сторона этого - падение потребления и инвестиций. Люди предпочитают сберегать, а не тратить. Бизнес неохотно инвестирует из-за высокой стоимости заимствований.

Фактор третий: внешнеэкономический удар

Если бы дело ограничивалось первыми двумя факторами, Кремль мог бы рассматривать ситуацию как управляемую. Но третий фактор - ухудшение внешних условий - стал решающим. Усиление торговой войны США привело к падению мировых прогнозов роста и снижению цен на нефть. Особенно тревожит Китай, крупнейший покупатель российской нефти: МВФ снизил прогноз роста его ВВП на 2025 год с 4,6% до 4%.

Дешевая нефть бьет по бюджету и рынкам

Снижение нефтяных цен уже ударило по фондовому рынку - индекс Московской биржи упал на 10% от пика, а экспортные доходы начали сокращаться. В марте поступления от нефтегазовых налогов упали на 17% по сравнению с прошлым годом. 22 апреля Reuters сообщил со ссылкой на документы правительства, что ожидается резкое снижение нефтегазовых продаж в 2024 году.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует, что ослабление мирового роста, вызванное отчасти торговыми потрясениями, приведет к снижению мировых цен на сырьевые товары на 12% в 2025 году и еще на 5% в 2026 году до самого низкого уровня 2020-х годов в реальном выражении.

Цены на сырьевые товары в течение следующих двух лет упадут до среднего уровня 2015-2019 годов, что ознаменует конец ценового бума, вызванного экономическим восстановлением после COVID-19 и вторжением России на Украину в 2022 году.

По прогнозам, средняя цена на нефть марки Brent составит 64 долларов за баррель в 2025 году, что на 17 долларов меньше, чем в 2024 году, и всего 60 долларов за баррель в 2026 году на фоне обильного предложения и падающего спроса. Сегодня нефть стоит 63 доллара.

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