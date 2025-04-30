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В мае у белорусов будет три выходных дня подряд

  • 30.04.2025, 11:54
В мае у белорусов будет три выходных дня подряд

В Минтруда рассказали, что об этом важно знать работникам и нанимателям.

У белорусов впереди длинные выходные в мае — в Минтруда рассказали, как будем работать и отдыхать в следующем месяце.

«На май выпадает два праздничных дня — праздник труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Эти даты в нашей стране признаны официальными выходными», — напоминают в Минтруда.

Получается, что в четверг, 1 мая, беларусы будут отдыхать, а в 2-го, в пятницу, — трудиться. При этом 9 мая приходится на пятницу, будет три выходных дня.

В ведомстве уточняют, что по производственному календарю в мае при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, а при пятидневной — 20 рабочих. Причем в обоих случаях будет один предпраздничный.

«Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3−4, 9−11,17−18,24−25, 31 мая», — добавляют в Минтруда.

В ведомстве также рассказали, что расчетная норма рабочего времени в последнем месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 159 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 164 часа.

Как оплачивают работу в праздничный день

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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