В мае у белорусов будет три выходных дня подряд
- 30.04.2025, 11:54
В Минтруда рассказали, что об этом важно знать работникам и нанимателям.
У белорусов впереди длинные выходные в мае — в Минтруда рассказали, как будем работать и отдыхать в следующем месяце.
«На май выпадает два праздничных дня — праздник труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Эти даты в нашей стране признаны официальными выходными», — напоминают в Минтруда.
Получается, что в четверг, 1 мая, беларусы будут отдыхать, а в 2-го, в пятницу, — трудиться. При этом 9 мая приходится на пятницу, будет три выходных дня.
В ведомстве уточняют, что по производственному календарю в мае при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, а при пятидневной — 20 рабочих. Причем в обоих случаях будет один предпраздничный.
«Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3−4, 9−11,17−18,24−25, 31 мая», — добавляют в Минтруда.
В ведомстве также рассказали, что расчетная норма рабочего времени в последнем месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:
для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 159 часов;
для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 164 часа.
Как оплачивают работу в праздничный день
Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.
«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).