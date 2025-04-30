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Forbes: Оккупанты пошли в атаку на желтом школьном автобусе

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  • 30.04.2025, 11:59
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Forbes: Оккупанты пошли в атаку на желтом школьном автобусе

Реакция украинских военных была немедленной.

По мере того как запасы бронетехники у России истощаются, оккупанты все чаще прибегают к использованию гражданского транспорта для доставки солдат на передовую, включая китайские гольфкары, беларусские мотоциклы, автомобили Lada, фургоны «буханка» и грузовики ГАЗ-69 и даже электросамокаты.

Многие из них дорабатывают, устанавливая, к примеру, «антидронные» решетки. Но последнее пополнение в арсенале гражданского транспорта может быть самым нелепым — российские военные использовали для атаки школьный автобус, пишет Forbes.

Украинский оператор дрона заметил желтый школьный автобус, припаркованный неподалеку от линии фронта в Донецкой области. Он, возможно, сломался или застрял, пытаясь съехать с дороги на мягком весеннем грунте. Сообщается, что один из дронов-камикадзе с системой видеонаведения направился прямо к автобусу, ударил по нему и поджег.

СМИ подчеркивает, что, как средство передвижения по полю боя, автобус крайне неэффективен.

«Гражданские машины лучше, чем идти пешком, но они, очевидно, не дают никакой защиты и не могут обеспечить огневую поддержку» при помощи установленных на них орудий», - объясняет аналитик Якуб Яновский.

Поэтому атаки с их использованием, вместо настоящей бронетехники, обходятся дороже и с большей вероятностью заканчиваются провалом. Такие машины также вряд ли смогут преодолеть траншеи, колючую проволоку и другие противопехотные препятствия. Но у россиян почти не осталось выбора.

У оккупантов нехватка техники

В материале говорится, что подтвержденные потери российской стороны за 39 месяцев с момента начала полномасштабной войны против Украины составляют 17 000 единиц техники и другого тяжелого вооружения. Это больше, чем насчитывает техника во многих армиях мира, и больше, чем может произвести оборонная промышленность России, находящаяся под санкциями, за три года.

Годовой выпуск новых танков и боевых машин пехоты в России оценивается примерно в 1100 единиц. Кремль дополняет новыми машинами технику времен Холодной войны, которую достает из огромных складов хранения. Но даже эти склады почти опустели.

Отсюда — гольфкары, самокаты, легковушки… и автобус.

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