В Жодино с помощью топора и лестницы спасали трехлетнего ребенка

В Жодино с помощью топора и лестницы спасали трехлетнего ребенка2
- 30.04.2025, 12:04
Малыш закрылся в квартире и смотрел мультики.
В Жодино спасатели помогли женщине, чей трехлетний внук случайно закрылся в квартире, сообщили в МЧС.
Мальчик оказался внутри один, а бабушка не могла попасть в помещение. Сотрудники МЧС прибыли на место, использовали автолестницу и с помощью пожарного топора проникли в квартиру через балкон.
Оказалось, что ребенок спокойно смотрел телевизор и нисколько не испугался незваных гостей в форме — наоборот, отнесся к ним с полным спокойствием.