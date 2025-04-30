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В Жодино с помощью топора и лестницы спасали трехлетнего ребенка

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  • 30.04.2025, 12:04
В Жодино с помощью топора и лестницы спасали трехлетнего ребенка

Малыш закрылся в квартире и смотрел мультики.

В Жодино спасатели помогли женщине, чей трехлетний внук случайно закрылся в квартире, сообщили в МЧС.

Мальчик оказался внутри один, а бабушка не могла попасть в помещение. Сотрудники МЧС прибыли на место, использовали автолестницу и с помощью пожарного топора проникли в квартиру через балкон.

Оказалось, что ребенок спокойно смотрел телевизор и нисколько не испугался незваных гостей в форме — наоборот, отнесся к ним с полным спокойствием.

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