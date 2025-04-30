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«Проводить парад на Красной площади будет некому»

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  • 30.04.2025, 12:10
  • 2,172
«Проводить парад на Красной площади будет некому»
иллюстративное фото

Военный эксперт посоветовал ВСУ, куда лучше бить.

Наиболее оптимальным для Сил обороны Украины было бы нанесение ударов по тем базам, где российские военные вместе с техникой будут проводить тренировки парада до 9 мая. Однако и ударить по Красной площади во время проведения парада возможно.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

«Оптимальный вариант, конечно, нанести удар не 9 мая по Красной площади, а выполнить уничтожение российской техники, российских военнослужащих, которые будут тренироваться (перед парадом). У них есть несколько баз для тренировки. За несколько дней до 9 мая идут тренировки этого парада. Там четко работают только военные, поэтому это в чистом виде легальная военная цель. По ней можно нанести удар разными механизмами, начиная от конфидентов наших, заканчивая дальними средствами поражения, которые у нас однозначно есть», - сказал эксперт.

По его словам, такие удары по тренировочным базам можно нанести, допустим, 7 или 8 мая, поскольку тренировки будут проходить практически ежедневно или через день.

К тому же, как отметил Свитан, места этих тренировок очень хорошо известны москвичам, учасникам процесса, а тем более - украинской разведке.

«Поэтому, оптимально - нанести именно туда удар. Но Красная площадь, особенно с проходящими по ней войсками на параде, а это и техника, и военнослужащие (особенно после того, как россияне признали удар по Сумам как удар по гражданскому объекту, которые использовали военные в своих целях), - тут сам Бог велел нанести удар по Красной площади 9 мая. То есть, здесь нам никто руки не свяжет в этом смысле, россияне их сами развязали. Поэтому пусть бояться. Нанести удар можно. В какой последовательности и каких местах, я описал. Это можно сделать и раньше, чтобы некому было сам парад проводить», - пояснил он.

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