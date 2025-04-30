«Проводить парад на Красной площади будет некому» 2 30.04.2025, 12:10

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иллюстративное фото

Военный эксперт посоветовал ВСУ, куда лучше бить.

Наиболее оптимальным для Сил обороны Украины было бы нанесение ударов по тем базам, где российские военные вместе с техникой будут проводить тренировки парада до 9 мая. Однако и ударить по Красной площади во время проведения парада возможно.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

«Оптимальный вариант, конечно, нанести удар не 9 мая по Красной площади, а выполнить уничтожение российской техники, российских военнослужащих, которые будут тренироваться (перед парадом). У них есть несколько баз для тренировки. За несколько дней до 9 мая идут тренировки этого парада. Там четко работают только военные, поэтому это в чистом виде легальная военная цель. По ней можно нанести удар разными механизмами, начиная от конфидентов наших, заканчивая дальними средствами поражения, которые у нас однозначно есть», - сказал эксперт.

По его словам, такие удары по тренировочным базам можно нанести, допустим, 7 или 8 мая, поскольку тренировки будут проходить практически ежедневно или через день.

К тому же, как отметил Свитан, места этих тренировок очень хорошо известны москвичам, учасникам процесса, а тем более - украинской разведке.

«Поэтому, оптимально - нанести именно туда удар. Но Красная площадь, особенно с проходящими по ней войсками на параде, а это и техника, и военнослужащие (особенно после того, как россияне признали удар по Сумам как удар по гражданскому объекту, которые использовали военные в своих целях), - тут сам Бог велел нанести удар по Красной площади 9 мая. То есть, здесь нам никто руки не свяжет в этом смысле, россияне их сами развязали. Поэтому пусть бояться. Нанести удар можно. В какой последовательности и каких местах, я описал. Это можно сделать и раньше, чтобы некому было сам парад проводить», - пояснил он.

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