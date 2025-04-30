Новый МИД Германии будет крушить планы Кремля
- 30.04.2025, 12:09
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Мерц обещает безусловную поддержку Украине.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что поддержка Украины станет центральным элементом внешней политики его будущего правительства. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Мерц объявил, что новым министром иностранных дел Германии станет Иоганн Вадефуль — депутат Бундестага от ХДС, бывший военнослужащий и давний советник Мерца по вопросам внешней политики. Он известен своей последовательной поддержкой военной помощи Украине.
В недавнем интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Вадефуль заявил: «Речь идет не о нескольких квадратных километрах украинской территории, а о принципиальном вопросе — позволим ли мы классическую завоевательную войну в Европе».
Сам Мерц также подчеркнул серьезность российской агрессии, отметив: «Вторжение Владимира Путина — это не что иное, как битва против всего политического порядка европейского континента».
Ожидается, что Борис Писториус, представитель Социал-демократической партии и действующий министр обороны, сохранит свой пост в новом правительстве. Он ранее резко раскритиковал так называемые «мирные предложения» Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине, назвав их «практически капитуляцией».