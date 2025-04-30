Новый МИД Германии будет крушить планы Кремля 30.04.2025, 12:09

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Фридрих Мерц

Мерц обещает безусловную поддержку Украине.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что поддержка Украины станет центральным элементом внешней политики его будущего правительства. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Мерц объявил, что новым министром иностранных дел Германии станет Иоганн Вадефуль — депутат Бундестага от ХДС, бывший военнослужащий и давний советник Мерца по вопросам внешней политики. Он известен своей последовательной поддержкой военной помощи Украине.

В недавнем интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Вадефуль заявил: «Речь идет не о нескольких квадратных километрах украинской территории, а о принципиальном вопросе — позволим ли мы классическую завоевательную войну в Европе».

Сам Мерц также подчеркнул серьезность российской агрессии, отметив: «Вторжение Владимира Путина — это не что иное, как битва против всего политического порядка европейского континента».

Ожидается, что Борис Писториус, представитель Социал-демократической партии и действующий министр обороны, сохранит свой пост в новом правительстве. Он ранее резко раскритиковал так называемые «мирные предложения» Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине, назвав их «практически капитуляцией».

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