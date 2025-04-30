Генерал-лейтенант ВСУ: Лукашенко может начать открытую войну против Украины 30.04.2025, 12:19

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Диктатор всячески содействует российской агрессии.

Россия запланировала широкомасштабное наступление на фронте, но на сегодня у нее нет для этого ресурсов, в связи с этим можно предположить, что Беларусь открыто вступит в войну.

Об этом сказал генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире «Общественного». Он отметил, что РФ под видом учений в Беларуси может готовить наступление с участием белорусских военных.

«Эта страна всячески способствовала РФ в этой войне - передавала свое вооружение, технику, давала возможность проводить тренировки на полигонах и предоставляла свои аэродромы для авиации, лечила российских военных», - перечислил он.

Поэтому, убежден Романенко, нельзя исключать возможности прямого привлечения военных Беларуси к войне. «Надо подходить с точки зрения военных - есть несколько сценариев дальнейших действий и в том числе худший, что они начнут эти действия», - отметил Романенко.

При этом эксперт напомнил, что РФ анонсировала широкомасштабное наступление на фронте. По его словам, первый этап уже происходит, но врагу не хватает ресурса. Он отметил, что россияне призывают 160 тыс. человек за это год, чтобы потом срочникам заменить тех, кто сейчас на фронте. Романенко считает, что второй этап широкого наступления состоится летом и осенью.

«Есть почва для того, чтобы мог быть реализован худший сценарий. Хотя Лукашенко все время пытался маневрировать, чтобы прямо не вступить в войну, понимая чем это может для него закончиться», - отметил эксперт.

Романенко не исключил, что враг может использовать учения в Беларуси для военных действий не только против Украины, но и против стран Балтии и Польши. «Есть информация, что якобы добыты разведками планы российских действий до 2029 года. Насколько они будут реализованы и когда зависит от многих обстоятельств», - добавил он.

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