Один из районов Минска хотят уплотнить многоэтажками
- 30.04.2025, 12:27
Под снос отправят коммунальные постройки и гаражи.
Столичные власти вновь зовут граждан на обсуждения. На этот раз дело коснется застройки Серебрянки, пишет Realt.
Частного сектора здесь нет, как и ветхого жилья, поэтому дома будут не сносить, а строить.
В микрорайонах Серебрянка-8 и Серебрянка-9, в границах улиц Ванеева, Якубова, Плеханова и проспекта Рокоссовского могут возвести как минимум три жилых дома на 500 квартир.
Два из них на проспекте Рокоссовского и улице Якубова. Помимо этого, жилье построят на Ванеева, на месте Автокомбината №3.
Сейчас здесь живет около 30 тыс. человек, есть три школы, восемь детских садов, одна поликлиника, ФОК, торговые объекты, коммунальные постройки и гаражи.
Во 2-м Велосипедном переулке разместят пожарное депо и многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой. Снесут гаражный кооператив «Свислочь-2008». На его месте сделают улицу с многоуровневыми стоянками.
Дворы в Серебрянке озеленят и облагородят, поставят тренажеры и благоустроят зоны отдыха.
Транспорт и прочая инфраструктура
В микрорайоне построят развязку, трамвайную линию и новую станцию метро «Серебрянка». Последнюю разместят на пересечении улиц Ванеева и Тростенецкой.
Социальную инфраструктуру строить не собираются: считают, что хватает. А вот общественной застройки станет больше. В планах – объект общественного питания на Рокоссовского и многофункциональное здание на Плеханова. Еще два дома реконструируют и приспособят под административные и общественные нужды.