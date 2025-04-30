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Один из районов Минска хотят уплотнить многоэтажками

  • 30.04.2025, 12:27
Один из районов Минска хотят уплотнить многоэтажками

Под снос отправят коммунальные постройки и гаражи.

Столичные власти вновь зовут граждан на обсуждения. На этот раз дело коснется застройки Серебрянки, пишет Realt.

Частного сектора здесь нет, как и ветхого жилья, поэтому дома будут не сносить, а строить.

В микрорайонах Серебрянка-8 и Серебрянка-9, в границах улиц Ванеева, Якубова, Плеханова и проспекта Рокоссовского могут возвести как минимум три жилых дома на 500 квартир.

Два из них на проспекте Рокоссовского и улице Якубова. Помимо этого, жилье построят на Ванеева, на месте Автокомбината №3.

Сейчас здесь живет около 30 тыс. человек, есть три школы, восемь детских садов, одна поликлиника, ФОК, торговые объекты, коммунальные постройки и гаражи.

Во 2-м Велосипедном переулке разместят пожарное депо и многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой. Снесут гаражный кооператив «Свислочь-2008». На его месте сделают улицу с многоуровневыми стоянками.

Дворы в Серебрянке озеленят и облагородят, поставят тренажеры и благоустроят зоны отдыха.

Транспорт и прочая инфраструктура

В микрорайоне построят развязку, трамвайную линию и новую станцию метро «Серебрянка». Последнюю разместят на пересечении улиц Ванеева и Тростенецкой.

Социальную инфраструктуру строить не собираются: считают, что хватает. А вот общественной застройки станет больше. В планах – объект общественного питания на Рокоссовского и многофункциональное здание на Плеханова. Еще два дома реконструируют и приспособят под административные и общественные нужды.

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