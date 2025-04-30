«В пакете было тело женщины с признаками кахексии» 30.04.2025, 12:30

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Виктория Рощина

Что известно о пытках в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Журналисты шести стран объединились, чтобы выяснить, как погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Летом 2023 года она поехала на оккупированные территории, чтобы найти места, где держат похищенных украинцев, и пропала сама. Спустя полтора года ее тело вернули со следами пыток, пишут «Важные истории».

«Важные истории» совместно с ведущими мировыми изданиями во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories провели собственное расследование гибели журналистки и закончили ее работу о том, как устроена система похищения мирных жителей Украины. Полностью текст можно прочитать по этой ссылке.

Коллеги Виктории рассказали, что ее несколько раз включали в список на обмен. Все ждали, что она вернется в сентябре 2024 года, но в октябре ее родители получили письмо от Министерства обороны России, подписанное замначальника Главного управления военной полиции Минобороны генерал-майором Виталием Кохом. В нем было только три предложения.

«Обращение, поступившее в Минобороны России, рассмотрено.

Рощина Виктория Владимировна 06.10.1996 г. р. умерла 19.09.2024 г.

Тело Рощиной В. В. будет передано украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц".

В феврале 2025 года во время очередного обмена украинская сторона получила тела 757 военнослужащих, которых распределили по разным моргам страны. Морг города Винницы получил пакет с телом с надписью «НМ СПАС 757». НМ — неопознанный мужчина, СПАС — суммарное поражение артерий сердца, 757 — порядковый номер. Когда пакет раскрыли, в нем обнаружили тело женщины «в состоянии глубокой заморозки и с признаками кахексии» (глубочайшего истощения). На голени была бирка — «7390 Рощина В. В.».

Признаки пыток и жестокого обращения

«На теле погибшей выявлены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, повреждение шеи и возможные следы от применения электротока на стопах. Однако из-за состояния тела экспертам пока не удалось установить причину смерти», — описал журналистам результаты судебно-медицинской экспертизы представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.

У тела отсутствовали некоторые органы: глазные яблоки, мозг, часть гортани, а подъязычная кость была сломана, рассказал источник, близкий к расследованию гибели Виктории Рощиной. Его Генпрокуратура Украины начала в марте 2025 года.

Судмедэксперт, попросивший об анонимности, в разговоре с журналистами предположил, что удаление конкретных органов может быть попыткой скрыть удушение: «Удалять гортань во время вскрытия — нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге — недостаток кислорода».

Иногда Россия возвращает тела украинских граждан без внутренних органов, сообщил авторам проекта источник в правоохранительных органах Украины: «В России объясняют это протоколом обращения с телами умерших при отправке их на вскрытие. Однако это может быть способом скрыть следы насилия».

Первая экспертиза показала, что совпадение ДНК тела с ДНК родителей Виктории Рощиной — 99,999%. Но родители журналистки отказываются признавать результаты экспертизы и гибель дочери и попросили провести повторное исследование.

Держали в отдельной камере

Ранее в результате расследования журналистам удалось установить, что после пленения Рощину держали в заключении в оккупированных Энергодаре и Мелитополе, а после перевезли в подконтрольное ФСБ СИЗО-2 Таганрога.

Как подтверждают несколько источников, в СИЗО-2 Таганрога Викторию Рощину уже привезли в критическом состоянии.

«Она приехала уже напичканная непонятными препаратами, — рассказала бывшая заключенная, которая пересекалась с Викой в таганрогском СИЗО. — И в какой-то момент перестала кушать. Они (сокамерницы) начали об этом говорить охранникам и администрации колонии. Что она перестала кушать, надо что-то делать. Они х*р забивали, пока ей вообще х*рово не стало».

Сокамерница Виктории подтверждает, что во время своего заключения в Таганроге Рощина была в очень плохом состоянии и постоянно просила о медицинской помощи: у нее была температура, пропали месячные и болел живот.

Но даже в этом состоянии она сохраняла смелость. Евгений Маркевич, военнопленный, который сидел в Таганроге в соседней с Рощиной камере, слышал, как она разговаривала с охранниками.

— Она сказала охранникам тюрьмы прямо в лицо: «Вы оккупанты, вы пришли в нашу страну, вы убиваете наших людей… Я никогда не буду с вами сотрудничать!» Ее, вероятно, спасло то, что она была женщиной. Если бы я сказал что-то подобное, они бы убили меня на месте.

Девушка стремительно теряла вес. Сокамерница рассказала отцу, что охранники заставляли ее есть, но она прятала, а потом выбрасывала еду.

В какой-то момент журналистка уже не могла вставать на ноги. «Я отсюда выйду любой ценой. Либо живой, либо такой», — говорила Рощина своим сокамерницам. Летом 2024 года ее забрали в больницу на носилках.

О том, что состояние Виктории было настолько критическим, что ее госпитализировали, отцу Виктории Рощиной подтвердил и другой источник: «В палате ее охраняли шесть вооруженных мужчин. Я не знаю, получила ли она адекватное лечение, какой диагноз ей поставили, почему не вернули домой после лечения».

После больницы Рощину перевели в отдельную камеру.

Пытки в Таганрогском СИЗО

Украинские пленные называют СИЗО-2 Таганрога, куда попала Виктория, адом на Земле. «Даже определение «концлагерь» будет слишком мягким для СИЗО-2», — говорил один из пленников.

По воспоминаниям бывших пленных, в СИЗО оборудованы специальные пыточные камеры, откуда часто доносились крики.

Одна из 23 женщин, которым удалось освободиться в ходе обмена 13 сентября, на котором должна была появиться Рощина, — 37-летняя Елизавета Шилик из Старобельска в Луганской области. Она служила офицером ВСУ, но уволилась за два месяца до начала вторжения. В начале полномасштабной войны Елизавета оказалась в родном оккупированном городе.

Ее задержали сотрудники ФСБ после очередной попытки выехать из города. Елизавета провела год и восемь месяцев в плену. Вот что она рассказывала о происходившем в СИЗО-2 в Таганроге.

Призраки

Журналисты шести стран объединились, чтобы выяснить, как погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Летом 2023 года она поехала на оккупированные территории, чтобы найти места, где держат похи...

«Готовься, мы покажем тебе все прелести жизни», — такими словами Елизавету встретили сотрудники СИЗО. Ее заставили полностью раздеться и сфотографировали со всех сторон. О такой практике рассказывали и другие женщины.

— Руки так завели за спину, что чуть с плеч их не выломали. Меня повели по какому-то коридору в наручниках, я видела только свои ноги. Меня били под ребра дубинкой, металлическим прутом, по спине, ногам, лопаткам, рукам. Шокер в меня воткнули. Кричали: «Еще одну украинскую шлюху привезли, сейчас будем ее кончать».

За пленными постоянно следили. В камере каждые два часа открывалось окошко на двери, Елизавета должна была встать, повернуться лицом к стене, согнувшись и заломив руки за спину (в позе «гуся»), и сказать: «Здравия желаю, гражданин начальник». Когда открывался глазок, а это происходило, по воспоминаниям Елизаветы, каждые 10−15 минут, она тоже должна была повернуться к стене и поздороваться. Дважды в день были проверки, когда заключенные должны были встать к стене и широко расставить ноги и руки, и в это время сотрудники СИЗО часто били их по ногам, ребрам, между лопатками и ударяли электрошокером.

— Они постоянно кричали в ухо: «Чей Крым?» Если ты отвечал, что Крым — это Украина, то мог вернуться в камеру уже на четвереньках.

На допросах, которых было так много, что Елизавета потеряла им счет, ее жестоко пытали. В том числе электричеством, присоединяя электроды к пальцам ног. Это нестерпимая боль, от которой у человека может не выдержать сердце. Чтобы усилить удары электричества, его пускали по влажному телу. Об этом говорят и другие выжившие в Таганроге.

Елизавету окунали в ванну с водой и держали до тех пор, пока она не теряла сознание, вспоминает она. Били деревянной доской по пальцам, по спине. Ее сокамерницу так сильно избили доской по пальцам на руке, что они почернели, а ногти сошли.

Отдельной пыткой была скудная и практически несъедобная пища. Пленников кормили влажным хлебом. Иногда давали щепотку гречневых зерен, жидкий суп с остатками капусты или лука, несколько вареных макаронин. Вода была только из-под крана зеленоватого цвета с запахом «помоев или гнилой рыбы», вспоминает Елизавета.

Пережившие плен вспоминают постоянное чувство голода, многие потеряли по 20−25 кг.

Почти два года, в течение всего плена, Елизавета не была на улице и не видела солнечный свет: «Прогулка состояла из того, что максимум тебя могли согнуть пополам, завести руки за спину, сопроводить до так называемых прогулочных двориков и вернуть обратно. Ты даже зайти не успевал в него. Выслушивал, какое ты ничтожество на пути, получал порцию побоев. Тебя могли ударить по спине, чтобы сильнее согнуть. А потом просто разворачивали и возвращали в камеру обратно».

Не все пленники выдерживали издевательства: некоторые совершали суицид, повесившись на тюремной решетке, вспоминает командир роты ВСУ Сергей Таранюк.

Шансы на освобождение

У похищенных украинцев, которые попали в систему ФСИН, почти не остается шанса выйти на свободу. Обменов для гражданских не существует, потому что обменивать такое количество похищенных не на кого. С начала полномасштабной войны только 171 похищенный мирный житель Украины вернулся на родину, подсчитали в правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что количество гражданских пленных украинцев может достигать 16 тыс. — именно столько человек находятся в украинском реестре гражданских лиц, «пропавших по особым обстоятельствам». Про 1800 человек точно известно, что они находятся в российском плену — это подтверждено Международным Красным Крестом. Что происходит с остальными, украинские власти не знают.

Елизавету обменяли только с восьмого раза, говорит она: «[До обмена 13 сентября] меня уже семь раз снимали с обмена. Несколько раз уже выводили к автобусу на обмен, но при проверке списков меня просто разворачивала ФСБ».

Руководство ФСБ действительно всегда тщательно изучает списки на обмен, чтобы самые нежелательные для них люди из этого списка выпали любыми способами, рассказали источники «Важных историй».

В начале сентября Рощину вывели из камеры записывать видео с показаниями и подписать какие-то документы вместе с другими заключенными, рассказала ее бывшая сокамерница отцу Виктории.

После этого журналистку никто не видел.

Михаил Чапля — бывший военнопленный, который прошел через таганрогский СИЗО и был обменян 13 сентября. Он вспоминает, что за несколько дней до этого его вывели из изолятора, посадили в грузовик вместе с женщиной лет пятидесяти и отвезли до точки обмена. Он уверен, что они были единственными заключенными, переведенными из Таганрога: «Виктория не ехала в нашем грузовике».

Почему обмен журналистки не состоялся и что случилось с Викторией после того, как она покинула камеру, выяснить не удалось. Спустя три недели семья получила извещение о ее гибели.

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