Эстония готова отправить военных к сдерживанию РФ в Украине 30.04.2025, 12:45

Премьер-министр страны раскрыл подробности.

Эстония готова предоставить Украине боевое подразделение и офицеров для сдерживания России. Премьер Кристен Михал заявил об участии в «Коалиции желающих» вместе с Британией и Францией.

Об этом сообщает сайт правительства Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова сделать реальный вклад в сдерживающие силы «Коалиции желающих», которая формируется Великобританией и Францией для гарантий безопасности Украины.

По его словам, Эстония рассматривает возможность предоставления боевого подразделения сухопутных войск размером до роты, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.

«Прежде чем отправить подразделение, мы, конечно, попросим мандата от Рийгикогу», - отметил Михал.

Он подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины остается членство в НАТО, но до его реализации важно обеспечить практические оборонные механизмы.

«Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против московского империализма для всех нас. Мы должны показать, что можем делать добрые дела вместе с добрыми мыслями», - добавил премьер Эстонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com