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На двух популярных улицах Минска изменили схему движения

  • 30.04.2025, 12:43
На двух популярных улицах Минска изменили схему движения

В целях повышения безопасности дорожного движения.

ГАИ сказала про новую схему движения на двух центральных улицах в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности первого городского кольца и улицы Тимирязева, ГАИ изменила схему движения на пересечении проспекта Машерова с улицей Тимирязева.

В ГАИ пояснили, что новая схема движения предусматривает правый поворот с Тимирязева в сторону Домашевской из двух полос для движения. Кроме того, на проспекте Машерова в момент движения со стороны проспекта Победителей от пересечения с улицей Заславской было увеличено до пяти количество полос для движения. Вместе с тем на пересечении проспекта Машерова и улицы Гвардейской движения из первой полосы теперь разрешено только направо.

В ведомстве акцентировали внимание водителей, что, согласно изменениям, левый поворот с проспекта Машерова на Тимирязева теперь организован из одной полосы. Сообщается, что альтернативным путем для проезда в обозначенном направлении является движение прямо на улицу Домашевскую с последующим поворотом направо в сторону Кальварийской. ГАИ просит водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрута.

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