Можно ли по ПДД Беларуси оштрафовать пешехода за превышение скорости? 30.04.2025, 12:53

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Есть важный нюанс.

Белорусская ГАИ усилила контроль за средствами персональной мобильности (СПМ) — электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами. На фоне заявлений об «особом внимании» к соблюдению ими скоростного режима у некоторых белорусов возник вопрос: как вообще можно наказать «электросамокатчика» за скорость, если по ПДД он приравнивается к пешеходу?

Как разъясняют Правила дорожного движения Беларуси, лицо, передвигающееся на электросамокате (или аналогичном СПМ), действительно является пешеходом. Но это не означает, что для него нет никаких правил, кроме общих для идущих пешком, разобралось издание ABW. Глава 4 ПДД («Права и обязанности пешеходов») содержит специальные пункты именно для СПМ:

• Где ехать? По велодорожке, а при её отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий «обычным» пешеходам.

• Скорость: Двигаться можно со скоростью не более 25 км/ч (п. 18.5.1 ПДД).

• Пересечение дороги: Осуществляется по велопереезду/дорожке, а при их отсутствии — по пешеходным переходам/перекрёсткам со скоростью идущего шагом пешехода.

• Запрещено: Ездить пьяным, не держась за руль, перевозить «лишних» пассажиров, кататься лицам до 14 лет (вне жилых/пешеходных зон).

• Ночью: Обязательны световозвращатели (фликеры) и фара на самом СПМ. Шлем — рекомендуется, но не обязателен.

Как же оштрафовать «пешехода» за скорость?

Хотя у СПМ нет своей «скоростной» статьи, как у автомобилей, нарушение любого пункта ПДД пешеходом (включая и ограничение скорости в 25 км/ч для СПМ) подпадает под действие статьи 18.20 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение ПДД пешеходом и иными участниками дорожного движения…»).

За превышение установленных для СПМ 25 км/ч могут наказать по части 1 статьи 18.20 — штраф от 1 до 3 базовых величин (сейчас это 42 — 126 рублей).

Как ГАИ будет измерять эту скорость, ПДД не сообщают, но возможность наказания предусмотрена.

Какие ещё штрафы грозят «электропешеходу»?

Та же статья 18.20 предусмотрела наказание и за другие нарушения правил для СПМ:

• Пьяная езда (или отказ от освидетельствования): штраф от 3 до 5 базовых (126 — 210 рублей).

• Создание аварийной обстановки (например, заставил пешеходов шарахаться в стороны): штраф от 3 до 8 базовых (126 — 336 рублей).

• Причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения или оставление места ДТП: штраф от 5 до 20 базовых (210 — 840 рублей).

Спешиваться надо?

Что касается рекомендации ГАИ спешиваться при пересечении дороги, то, как напомнили эксперты, нынешние ПДД предоставили велосипедистам (и лицам на СПМ) право не спешиваться на переходах. Но ГАИ имеет право рекомендовать более безопасный, по их мнению, вариант.

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