В Гродно пенсионер заложил самодельную бомбу под авто соседа 1 30.04.2025, 13:04

1,032

Спасла бдительность его собаки.

Неординарное происшествие произошло сегодня ночью в Гродно. Местный пенсионер попытался «заминировать» автомобиль своего соседа. В ситуацию вмешалась милиция.

Причиной случившегося вероятнее всего стал бытовой конфликт, участники не поделили имущество. Положение вещей не устроило злоумышленника-пенсионера, который соорудил самоделку для того, чтобы спалить авто обидчика, рассказывает newgrodno.by.

Хозяина «заминированного» автомобиля спасла собака, которая учуяв чужого подняла шум. Услышав запах бензина и обнаружив коробку под днищем потерпевший вызвал милицию.

В ходе проведения розыскных мероприятий в течении часа был установлен и задержан подозреваемый.

Эксперты, осмотрев устройство, заключили, что поделка собранная из бутылки с горючим веществом и других элементов представляет опасность, саперы обезвредили «бомбу» на месте.

На данный момент незадачливый «поджигатель» задержан. Идет разбирательство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com