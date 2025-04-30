В Гродно пенсионер заложил самодельную бомбу под авто соседа

В Гродно пенсионер заложил самодельную бомбу под авто соседа1
- 30.04.2025, 13:04
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Спасла бдительность его собаки.
Неординарное происшествие произошло сегодня ночью в Гродно. Местный пенсионер попытался «заминировать» автомобиль своего соседа. В ситуацию вмешалась милиция.
Причиной случившегося вероятнее всего стал бытовой конфликт, участники не поделили имущество. Положение вещей не устроило злоумышленника-пенсионера, который соорудил самоделку для того, чтобы спалить авто обидчика, рассказывает newgrodno.by.
Хозяина «заминированного» автомобиля спасла собака, которая учуяв чужого подняла шум. Услышав запах бензина и обнаружив коробку под днищем потерпевший вызвал милицию.
В ходе проведения розыскных мероприятий в течении часа был установлен и задержан подозреваемый.
Эксперты, осмотрев устройство, заключили, что поделка собранная из бутылки с горючим веществом и других элементов представляет опасность, саперы обезвредили «бомбу» на месте.
На данный момент незадачливый «поджигатель» задержан. Идет разбирательство.