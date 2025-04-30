Минчанка рассказала о «секретном» месте на Комаровке с шикарными ценами
- 30.04.2025, 13:11
«Аттракцион невиданной щедрости».
Минчанка нашла на Комаровке место, где, по ее мнению, можно выгодно закупиться овощами и зеленью. «Аттракцион невиданной щедрости», — рассказывает она. Место находится на первом ряду сезонного рынка, заметил Blizko.by.
@offachka #рекомендации #распаковка #комаровка ♬ оригинальный звук - offahhka
Итак, что купили? «Шикарные помидоры» по 7,9 рубля за килограмм, редиска — 2,5 рубля за пучок, укроп и кинза — по 1,2 рубля за 100 граммов. Капуста нового урожая 3,9 рубля за килограмм, цветная — 3,9, кабачок — 6.
Пользователи начали активно комментировать видео:
• «Конкуренты их съедят».
• «О, отлично».
• «На этом месте всегда так».
• «Всегда у них покупаю».
• «Реклама?»
• «А обвес насколько?»