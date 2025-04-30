The Telegraph: Трамп готов наказать Путина за отказ от перемирия 1 30.04.2025, 13:14

Зеленский работает с США, чтобы усилить давление на Кремль.

В последние недели президент США Дональд Трамп угрожал Кремлю серьезными санкциями против российского энергетического сектора, однако они так и не были введены, как и предложенное США и Украиной 30-дневное безусловное перемири, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время он сотрудничает с американскими официальными лицами, чтобы выявить «точки давления», которые могли бы заставить российского президента сесть за стол переговоров.

Зеленский подчеркнул, что это подразумевает уровень координации, который ранее был характерен только для отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Мы работаем вместе с США, чтобы оказать давление на Россию. Мы понимаем, что перемирие должно быть не просто паузой, а реальным шагом к длительному миру», — отметил Зеленский.

Тем временем, отказ России от перемирия и продолжение агрессии только усиливают давление на Кремль со стороны международного сообщества.

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