СМИ сообщили о масштабной кибератаке на систему государственных реестров Польши 30.04.2025, 13:26

Могут возникать проблемы с уплатой налогов и регистрацией автомобилей.

В Польше в среду, 30 апреля, зафиксировали масштабную кибератаку на государственную систему государственных реестров.

Об этом стало известно журналистам RMF FM.

По данным СМИ, кибератаку успешно отразили, однако пока могут возникать проблемы с уплатой налогов, использованием приложения mObywatel и регистрацией автомобилей.

Сообщается, что это была так называемая DDoS-атака, которая заключается в том, что большое количество компьютеров киберпреступников пыталось установить соединение с государственными системами, полностью заблокировав их работу.

Пока неизвестно, откуда действовали хакеры. Расследованием занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности.

Накануне Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая атаку на избирательную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.

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