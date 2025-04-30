СМИ сообщили о масштабной кибератаке на систему государственных реестров Польши
- 30.04.2025, 13:26
Могут возникать проблемы с уплатой налогов и регистрацией автомобилей.
В Польше в среду, 30 апреля, зафиксировали масштабную кибератаку на государственную систему государственных реестров.
Об этом стало известно журналистам RMF FM.
По данным СМИ, кибератаку успешно отразили, однако пока могут возникать проблемы с уплатой налогов, использованием приложения mObywatel и регистрацией автомобилей.
Сообщается, что это была так называемая DDoS-атака, которая заключается в том, что большое количество компьютеров киберпреступников пыталось установить соединение с государственными системами, полностью заблокировав их работу.
Пока неизвестно, откуда действовали хакеры. Расследованием занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности.
Накануне Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая атаку на избирательную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.