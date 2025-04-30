Эксперты назвали лучшие б/у кроссоверы 30.04.2025, 13:20

1,326

В рейтинге много практичных машин с пробегом по приятным ценам.

Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.

Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:

1 SEAT Arona;

2 Skoda Kamiq;

3 Mini Countryman;

4 Renault Captur;

5 Suzuki Vitara;

6 Skoda Yeti;

7 Mazda CX-3;

8 Suzuki Ignis;

9 Kia Stonic;

10 Hyundai Kona.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com