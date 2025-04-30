Эксперты назвали лучшие б/у кроссоверы
- 30.04.2025, 13:20
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В рейтинге много практичных машин с пробегом по приятным ценам.
Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.
Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:
1 SEAT Arona;
2 Skoda Kamiq;
3 Mini Countryman;
4 Renault Captur;
5 Suzuki Vitara;
6 Skoda Yeti;
7 Mazda CX-3;
8 Suzuki Ignis;
9 Kia Stonic;
10 Hyundai Kona.