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Эксперты назвали лучшие б/у кроссоверы

  • 30.04.2025, 13:20
  • 1,326
Эксперты назвали лучшие б/у кроссоверы

В рейтинге много практичных машин с пробегом по приятным ценам.

Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.

Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:

1 SEAT Arona;

2 Skoda Kamiq;

3 Mini Countryman;

4 Renault Captur;

5 Suzuki Vitara;

6 Skoda Yeti;

7 Mazda CX-3;

8 Suzuki Ignis;

9 Kia Stonic;

10 Hyundai Kona.

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