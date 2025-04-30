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«Ходят по городку днем и ночью, никого не стесняются»

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  • 30.04.2025, 13:32
  • 2,596
«Ходят по городку днем и ночью, никого не стесняются»

В Гомельском районе наблюдают повышение активности российских военных.

Жители Гомельского района отмечают, что на его территории в апреле 2025 года стали чаще встречаться российская военная техника и военнослужащие РФ.

В районе замечают новые автомобили, чаще всего тентовые КамАЗы. Иногда — дополнительно оборудованные манипуляторами: «заряжающее или погрузочное устройство, сложно сказать», отмечает источник «Флагштока».

Регистрационные знаки на таких машинах отсутствуют. Единственная особенность, позволяющая опознать принадлежность к российской армии — буква V, вписанная в квадрат. Ее замечают на дверях «Уралов», на «КамАЗах» — также и на кабине спереди. Внутри машин — военные с белыми опознавательными знаками из скотча.

По словам собеседника, активность российских войск повысилась конкретно возле военной базы в Зябровке в Гомельской районе.

Военных в районе аэродрома тоже стали встречать чаще — с белым скотчем:

«Ходят по городку днем и ночью, никого не стесняются. Субъективно, вокруг аэродрома россиян стало побольше».

Примечание «Флагштока» — начиная с 2022 года, как правило, российский контингент в Беларуси и российские военные использовали тактические знаки в виде повязок или скотча красного цвета.

Кроме того, в конце марта 2025 года гомельчане сообщали о фиксации в областном центре зеленого автобуса ПАЗ. В отличие от 2022 года, это была не санитарная, а пассажирская версия автобуса со скрытым госномером военного образца, на нем российских военных привозили в музей Военной славы на ул. Пушкина.

В то же время на данный момент отсутствуют приметы, характерные для масштабного увеличения российского присутствия в Гомельской области. Не фиксируются массовые поставки военной техники по дорогам, железнодорожному и авиатранспорту.

Важнейшим показателем военной активности на Гомельщине российских войск является трафик Гомельского аэропорта. По данным Flightradar, в аэропорту «Гомель» с начала 2025 года приземлились как минимум 4 военнотранспортных самолета Ил-76: 15 января, 5 февраля, 14 марта, 19 апреля. Прилеты части из этих бортов были связаны с обменом военнопленными.

В районе деревни Зябровка на базе стратегической авиации сегодня располагается российский контингент. В начале российского вторжения военные запускали ракеты по Украине непосредственно с территории военной базы. После завершения активной фазы российского вторжения с территории Гомельской области континген остался. В 2024–2025 годах ракетчики прикрывают Гомель от сбившихся с курса российских ударных беспилотников. Кроме того, в районе российской военной базы находятся подразделения Сил специальных операций Беларуси.

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