«Просто уважение к таким людям-работягам»
- 30.04.2025, 13:45
Белорусы показали, как спасают ягоды и овощи от заморозков.
Возвратные весенние заморозки, ударившие по Беларуси как раз в тот момент, когда многие растения уже вошли в фазу цветения или активного роста, заставили фермеров и владельцев приусадебных участков прибегнуть к дедовским методам спасения будущего урожая. Видео из TikTok, демонстрирующие ночные бдения у костров и свечей посреди полей и садов, быстро стали вирусными и вызвали волну сочувствия, восхищения и... тревоги за будущие цены, пишет «Телеграф».
На кадрах, появившихся в Сети, запечатлена сюрреалистичная картина: глубокая ночь, температура опускается до −4°C (как указано на видео), а между рядами цветущих кустов голубики (или других культур) мерцают десятки огоньков. Это могут быть специальные парафиновые свечи, масляные лампы в банках или просто небольшие костры, которые зажигают, чтобы локально поднять температуру воздуха и уберечь нежные цветки от губительного мороза.
«Красота, не имеющая никакого смысла»
Звуковое сопровождение одного из таких видео неплохо передаёт драматизм ситуации: то, что со стороны выглядит как романтическое ночное поле огней, на деле — тяжёлый труд и отчаянная борьба за урожай, от которого зависят доходы и дальнейшие цены на продукцию.
Комментаторы под подобными видео не скрывали эмоций:
«Просто уважение к таким людям-работягам. Сочувствую», — написал пользователь.
«Чувствую, ягоды в этом году будут стоить как крыло самолёта или как целый», — предрекла одна из комментаторов, понимая, каких усилий стоит это ночное «спасение».
«До TikTok всё было то же самое, и никто даже не думал, что так постоянно».
«Так всегда было в РБ или только после того, как я 6 лет назад купил землю?», — задавались вопросами другие, намекая, что такая борьба — в принципе не новость для белорусского климата.
@andrey.nikolaevic49 #клубника #витебск #беларусь #утро #мороз #деревня #минск #клубника🍓 #гродно #гомель ♬ оригинальный звук - Andrey Nikolaevich
«Живу возле Бреста. Голубику не спасал — и всё норм с ней», — поделился опытом пользователь, подчёркивая, что необходимость таких мер может зависеть от местоположения и микроклимата.