«Просто уважение к таким людям-работягам» 30.04.2025, 13:45

Белорусы показали, как спасают ягоды и овощи от заморозков.

Возвратные весенние заморозки, ударившие по Беларуси как раз в тот момент, когда многие растения уже вошли в фазу цветения или активного роста, заставили фермеров и владельцев приусадебных участков прибегнуть к дедовским методам спасения будущего урожая. Видео из TikTok, демонстрирующие ночные бдения у костров и свечей посреди полей и садов, быстро стали вирусными и вызвали волну сочувствия, восхищения и... тревоги за будущие цены, пишет «Телеграф».

https://telegraf.news/sad-i-ogorod/budut-stoit-kak-krylo-samoljota-belorusy-pokazali-kak-spasajut-yagody-i-ovoshhi-ot-zamorozkov-v-kommentariyah-zavolnovalis-o-cenah/

На кадрах, появившихся в Сети, запечатлена сюрреалистичная картина: глубокая ночь, температура опускается до −4°C (как указано на видео), а между рядами цветущих кустов голубики (или других культур) мерцают десятки огоньков. Это могут быть специальные парафиновые свечи, масляные лампы в банках или просто небольшие костры, которые зажигают, чтобы локально поднять температуру воздуха и уберечь нежные цветки от губительного мороза.

«Красота, не имеющая никакого смысла»

Звуковое сопровождение одного из таких видео неплохо передаёт драматизм ситуации: то, что со стороны выглядит как романтическое ночное поле огней, на деле — тяжёлый труд и отчаянная борьба за урожай, от которого зависят доходы и дальнейшие цены на продукцию.

Комментаторы под подобными видео не скрывали эмоций:

«Просто уважение к таким людям-работягам. Сочувствую», — написал пользователь.

«Чувствую, ягоды в этом году будут стоить как крыло самолёта или как целый», — предрекла одна из комментаторов, понимая, каких усилий стоит это ночное «спасение».

«До TikTok всё было то же самое, и никто даже не думал, что так постоянно».

«Так всегда было в РБ или только после того, как я 6 лет назад купил землю?», — задавались вопросами другие, намекая, что такая борьба — в принципе не новость для белорусского климата.

«Живу возле Бреста. Голубику не спасал — и всё норм с ней», — поделился опытом пользователь, подчёркивая, что необходимость таких мер может зависеть от местоположения и микроклимата.

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