закрыть
30 апреля 2025, среда, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка объяснила, почему российского генерала-бунтаря Попова посадили на пять лет

1
  • 30.04.2025, 13:51
  • 2,866
Британская разведка объяснила, почему российского генерала-бунтаря Попова посадили на пять лет
Иван Попов

«Коррупция» на самом деле никого не тревожит.

Кремль использует обвинения в воровстве для репрессий против критиков режима. Коррупция на самом деле никого не тревожит.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, 24 апреля 2025 года российский военный суд приговорил бывшего генерал-майора Ивана Попова, ранее командующего 58-й общевойсковой армией, к пяти годам колонии общего режима по обвинению в крупномасштабном мошенничестве и подделке документов при исполнении служебных обязанностей, связанным с продажей военных строительных материалов.

Также он был лишен воинского звания, оштрафован на 800 тысяч рублей (примерно 9,6 тысяч), а его просьба вернуться на фронт в Украине, как сообщается, была отклонена.

По данным британской разведки, Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией (развернутой в Запорожской области Украины) в июле 2023 года после того, как его частная критика решений российского военного руководства по ведению войны стала достоянием общественности. Впоследствии он был арестован в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве.

«Коррупция является неотъемлемой частью российской системы, где наказание чаще используется как политический инструмент, а не как способ обеспечения надлежащего управления. Российский режим давно применяет обвинения в коррупции - как реальные, так и вымышленные - для устранения или наказания внутренних критиков и тех, кто вызвал недовольство более влиятельных представителей элиты», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, летом 2023 года в момент контрнаступления ВСУ на юге Украины среди российского военного руководства произошел фактический бунт. Активным его участником был Попов. Он публично обвинил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, в бездействии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин