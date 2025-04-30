Белорусский хоккеист получил престижную награду в США
- 30.04.2025, 13:59
Такое случилось впервые в истории.
Белорусский голкипер Ян Шостак, выступающий за клуб «Линкольн Старз», удостоен звания лучшего вратаря сезона в главной юниорской лиге США (USHL), пишет «Точка».
Это уже четвертый случай в истории «Старз», когда игрок команды получает такую награду, и третий – в истории самой лиги, которая стала вручать этот приз с сезона-1983/84.
Во втором сезоне за океаном 20-летний уроженец Минска провел 43 матча, в которых одержал 29 побед. Его коэффициент надежности составил 2,4, процент отраженных бросков – 91,11%. Наш голкипер записал на свой счет три «сухих» матча.
По итогам регулярного чемпионата Шостак занял первое место среди всех вратарей лиги по коэффициенту надежности, второе – по проценту отраженных бросков, второе – по количеству побед и разделил третье место по числу шатаутов.
В паре с Уильямом Праузом Шостак также помог «Линкольн Старз» стать лучшей командой лиги по наименьшему количеству пропущенных голов в среднем за матч – 2,68. Вратарский дуэт также сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести играх сезона.