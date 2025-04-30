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Северо-восток Берлина остался без воды

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  • 30.04.2025, 14:10
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Северо-восток Берлина остался без воды

После ночного прорыва трубы.

Прорыв трубы вызвал значительные перебои с водоснабжением в части Берлина в течение ночи.

Об этом, как сообщает Spiegel.

«Вся северо-восточная часть Берлина осталась без воды», – сообщила в среду утром пресс-секретарь Berliner Wasserbetriebe Астрид Хакенеш-Румп. Давление уже вернулось к норме.

На улице Моллштрассе в Фридрихсхайне после прорыва трубы на тротуаре и велосипедной дорожке образовалась огромная яма. На улицу также вымыло большое количество песка, и проезд в направлении Александерплац был закрыт. Служба городской уборки Берлина была занята очисткой дороги.

15-сантиметровую трубу питьевого водоснабжения планируют отремонтировать сегодня. Ремонт магистральной трубы займет несколько недель.

По информации пожарной службы и водоснабжающей компании, около полуночи на площади Объединенных Наций в Фридрихсхайне прорвало водопроводную трубу диаметром 80 сантиметров. Это привело к «падению давления в значительной части восточной части города».

По информации Hackenesch-Rump, без воды остались такие районы: Митте, Фридрихсхайн, Лихтенберг, Пренцлауэр Берг, Панков, Вайсензее, Геллерсдорф, Каульсдорф и Марцан.

Ночью некоторые улицы были затоплены. По сообщениям, прорванную трубу перекрыли, чтобы предотвратить утечку воды. К 3:30 утра давление вернулось к норме.

По данным Berliner Wasserbetriebe, прорыв трубы, вероятно, произошел из-за ее старости. Трубопроводу уже 101 год, сообщили в Hackenesch-Rump. Труба изготовлена из так называемого серого чугуна – материала, который не очень хорошо выдерживает вибрации в земле.

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