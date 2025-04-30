Стало известно, что выпрашивает Путин в обмен на 3-дневный «режим тишины» 2 30.04.2025, 14:39

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Кремль выдал свое слабое место.

Россия предложила временное прекращение огня в Украине на три дня в мае - в связи с празднованием Дня победы в Москве. Зато Кремль хочет ослабления санкций, в частности против авиационной отрасли. Об этом пишет в своей колонке для The Guardian руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы должны быть осторожными и не делать преждевременных уступок под предлогом быстрого прогресса. Предложенная короткая пауза не изменит ход войны, а ее согласование позволит режиму, который неоднократно демонстрировал агрессивные намерения, только выиграть время», - подчеркнул Ермак.

Украина настаивает на безусловном прекращении огня минимум на 30 дней, а США - на постоянном мире. В то же время Россия требует снятия санкций, которые, по словам Ермака, существенно ограничивают возможности Кремля, в частности в авиационном секторе.

«Гражданские авиакомпании - это не жертвы»

«Санкции на авиацию - это не только символ, но и реальное препятствие для военной машины России. Гражданские авиакомпании - это не жертвы, а участники поддержки вторжения», - заявил глава президентской канцелярии.

По информации украинского Центра национального сопротивления, российские перевозчики и аэропорты активно задействованы в военной логистике. Например, компания I Fly перевозит солдат на передовую, а грузовая «Волга-Днепр» предоставляет услуги для ВС РФ. В то же время под санкциями находятся и аэропорты, которые обеспечивают военные операции.

«Отмена санкций в сфере авиации снимет ключевое ограничение с повседневной жизни россиян, что позволит Путину уменьшить давление со стороны населения. Это будет не шаг к миру, а шаг к укреплению войны», - предостерегает Ермак.

По его словам, дипломатический приоритет Москвы - снятие санкций - лишь доказывает их эффективность.

«Небо должно оставаться закрытым для российских перевозчиков до тех пор, пока продолжается незаконная агрессия. Ослабление санкций будет означать усиление военной логистики и новые угрозы для Украины», - подытожил Андрей Ермак.

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