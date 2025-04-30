закрыть
30 апреля 2025, среда, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самодельный автомобиль «хот-род» с Полесья восхитил белорусов

4
  • 30.04.2025, 14:31
  • 3,572
Самодельный автомобиль «хот-род» с Полесья восхитил белорусов

Диковинное транспортное средство произвело фурор в соцсетях.

Фурор в белорусском TikTok произвёл самодельный автомобиль, замеченный в агрогородке Юровичи Калинковичского района на Гомельщине. Видео с этим диковинным транспортным средством, которое в ролике назвали «хот-родом» (хот-род — автомобиль, модифицированный для достижения максимальной скорости и часто имеющий весьма экстравагантный внешний вид), быстро собрало почти две сотни тысяч просмотров и массу восхищённых комментариев, пишет «Телеграф».

@elenovna_ya Вядруючы па Беласусі, ніколі не ведвеш, што цікавае табе давядзецца ўбачыць. #viadrouniki #беларусь #беларускіцікток ♬ оригинальный звук - Elenovna_ya

Как указано в описании видео, этот уникальный аппарат — дело рук «бацькі з сынам», которые смастерили его прямо в гараже. Судя по кадрам, машина неординарная.

Видим открытый двухместный кузов невероятной формы, ярко-розового цвета, с элементами, напоминающими паутину, возможно, выполненный из сотового поликарбоната.

Двигатель BMW выставлен напоказ спереди. Колесные диски — также от BMW. Передняя решетка — хромированная, кастомная, с цепями и знаком доллара по центру. Подвеска выглядит крайне упрощенной, почти картинговой.

Машина, судя по финальным кадрам видео, на ходу и способна передвигаться самостоятельно, издавая при этом довольно грозный рёв. Окружающие на видео восхищаются работой мастеров, рассматривают детали и фотографируют. Кто-то из зрителей даже пытается угадать, от каких именно машин взяты агрегаты (спорят, от 30-ки или 34-ки BMW редуктор).

В комментариях — практически единодушный восторг белорусов.

Однако среди него прозвучала и доля скепсиса — сможет ли этот «шедевр» легально передвигаться по дорогам?

• «Молодцы, конечно! Но ездить не позволят, до первой встречи с ГАИ!..»

• «Видео есть, можно штрафы выписывать»

• «Изобрести проще, чем проехать мимо ГАИ»

Эти комментарии намекают на возможные проблемы с регистрацией и прохождением техосмотра для такого уникального транспортного средства. Соблюдены ли все требования безопасности и что сказали бы на такое чудо техники в ГАИ — вопрос открытый, во всяком случае пока.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин