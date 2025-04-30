Самодельный автомобиль «хот-род» с Полесья восхитил белорусов

Самодельный автомобиль «хот-род» с Полесья восхитил белорусов4
- 30.04.2025, 14:31
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Диковинное транспортное средство произвело фурор в соцсетях.
Фурор в белорусском TikTok произвёл самодельный автомобиль, замеченный в агрогородке Юровичи Калинковичского района на Гомельщине. Видео с этим диковинным транспортным средством, которое в ролике назвали «хот-родом» (хот-род — автомобиль, модифицированный для достижения максимальной скорости и часто имеющий весьма экстравагантный внешний вид), быстро собрало почти две сотни тысяч просмотров и массу восхищённых комментариев, пишет «Телеграф».
@elenovna_ya Вядруючы па Беласусі, ніколі не ведвеш, што цікавае табе давядзецца ўбачыць. #viadrouniki #беларусь #беларускіцікток ♬ оригинальный звук - Elenovna_ya
Как указано в описании видео, этот уникальный аппарат — дело рук «бацькі з сынам», которые смастерили его прямо в гараже. Судя по кадрам, машина неординарная.
Видим открытый двухместный кузов невероятной формы, ярко-розового цвета, с элементами, напоминающими паутину, возможно, выполненный из сотового поликарбоната.
Двигатель BMW выставлен напоказ спереди. Колесные диски — также от BMW. Передняя решетка — хромированная, кастомная, с цепями и знаком доллара по центру. Подвеска выглядит крайне упрощенной, почти картинговой.
Машина, судя по финальным кадрам видео, на ходу и способна передвигаться самостоятельно, издавая при этом довольно грозный рёв. Окружающие на видео восхищаются работой мастеров, рассматривают детали и фотографируют. Кто-то из зрителей даже пытается угадать, от каких именно машин взяты агрегаты (спорят, от 30-ки или 34-ки BMW редуктор).
В комментариях — практически единодушный восторг белорусов.
Однако среди него прозвучала и доля скепсиса — сможет ли этот «шедевр» легально передвигаться по дорогам?
• «Молодцы, конечно! Но ездить не позволят, до первой встречи с ГАИ!..»
• «Видео есть, можно штрафы выписывать»
• «Изобрести проще, чем проехать мимо ГАИ»
Эти комментарии намекают на возможные проблемы с регистрацией и прохождением техосмотра для такого уникального транспортного средства. Соблюдены ли все требования безопасности и что сказали бы на такое чудо техники в ГАИ — вопрос открытый, во всяком случае пока.