СМИ: Украина и США могут уже сегодня подписать соглашение о недрах

СМИ: Украина и США могут уже сегодня подписать соглашение о недрах1
- 30.04.2025, 14:54
Первый вице-премьер-министр Украины сейчас находится в Вашингтоне.
Украина и Соединенные Штаты Америки (США) уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
Об этом РБК-Украина сообщили проинформированные источники.
Украинское правительство сегодня может утвердить текст соглашения с США об экономическом сотрудничестве.
В то же время один из собеседников РБК-Украина отметил, что Украина готова «уже сегодня подписывать», а Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
В частности источники добавили, что прямо сейчас американская и украинская стороны согласовывают последние технические детали по документу.
Соглашение о недрах
В феврале 2025-го Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Впрочем, этого не произошло из-за перепалки между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита украинского лидера в Вашингтон в конце марта. После этого Штаты направили Украине обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.
Позже же стороны провели ряд технических онлайн-встреч для обсуждения условий сотрудничества.
В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев сформулировал свою позицию относительно будущего соглашения и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
Как отмечал вчера, 28 апреля, Зеленский, новое соглашение со Штатами стало «сильнее» и «равноправнее».