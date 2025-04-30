СМИ: Украина и США могут уже сегодня подписать соглашение о недрах 1 30.04.2025, 14:54

Первый вице-премьер-министр Украины сейчас находится в Вашингтоне.

Украина и Соединенные Штаты Америки (США) уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщили проинформированные источники.

Украинское правительство сегодня может утвердить текст соглашения с США об экономическом сотрудничестве.

В то же время один из собеседников РБК-Украина отметил, что Украина готова «уже сегодня подписывать», а Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

В частности источники добавили, что прямо сейчас американская и украинская стороны согласовывают последние технические детали по документу.

Соглашение о недрах

В феврале 2025-го Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Впрочем, этого не произошло из-за перепалки между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита украинского лидера в Вашингтон в конце марта. После этого Штаты направили Украине обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.

Позже же стороны провели ряд технических онлайн-встреч для обсуждения условий сотрудничества.

В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев сформулировал свою позицию относительно будущего соглашения и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.

Как отмечал вчера, 28 апреля, Зеленский, новое соглашение со Штатами стало «сильнее» и «равноправнее».

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