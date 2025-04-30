Чиновник из Барановичей рассмешил белорусов рассказом про «идеальный транспорт» 2 30.04.2025, 14:46

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Главная претензия горожан — в оторванности от реальности.

В TikTok появились ролики со встречи местных госСМИ (других в Беларуси не осталось) с председателем Барановичского горисполкома Максимом Антонюком. В одном из них чиновник коснулся темы городского общественного транспорта. Председатель Барановичского горисполкома заявил, что маршрутки в городе «не выдержали конкуренции» с автобусами. Горожане возмутились, пишет BGmedia.

«У нас маршрутки не выдержали конкуренции, потому что городской автобусный парк — лучший в стране. Это предприятие, которое ломает стереотипы об обслуживании населения», — бодро заявил председатель Барановичского горисполкома.

Чиновник также привел шутку от дорожников: мол, автобусы так часто ездят в городе, что «продавливают асфальт», от чего и появляется колея.

Ролик завирусился в сети и с момента публикации набрал 184 тыс. просмотров и 337 комментариев, которые превратились в настоящую «стену плача». Люди пишут о долгих ожиданиях транспорта, неудобных маршрутах, отсутствии прямого сообщения между районами и практически полном отсутствии альтернатив.

«Когда приезжаю из Минска — ужасаюсь. В городе все стоит на месте. Северный микрорайон вообще как отрезан по выходным».

«Уважаемый, что вы говорите? Была у вас проездом. Транспорт у вас ходит никак».

«Вытеснить маршрутки ради работы парка автобусов? Самое ужасное транспортное обеспечение города! Интервал огромный. «Кругосветки» зачем? Людей в парке нехватка. Дорожники и асфальт? Отдельная тема».

«Вот, где впервые не соглашусь с мэром. Автобусы один за одним уходят, а потом ждешь 32 минуты!!! Это я про 16 маршрут!».

«Пока дождешься автобус — можно помереть. Хорошо, что город маленький и можно дойти везде пешком».

По словам горожан, особенно тяжело приходится жителям новых районов — например, «Северный-2.» Добраться оттуда до поликлиники, рынка или вокзала зачастую можно только с пересадками. Один из пользователей иронизирует — «На собаках быстрее добраться с Северного до Боровков».

Многие отмечают, что отмена маршруток стала для них личной потерей.

«После 18:00 с работы до дома — только пешком. Последнюю маршрутку убрали. Автобус идет либо в 17:49, либо в 19:00. А я работаю до шести!»

Также звучит справедливый вопрос: действительно ли маршрутки исчезли из-за конкуренции, или же им просто не дали работать?

«Им просто не дали лицензий. Не они же их выдают — это дело Транспортной инспекции!».

«Маршрутки не конкуренции не выдержали, а налогов ваших и требований бесчисленных к перевозчикам».

«И не важно что людям неудобно. Главное частников задушить. Надо отобрать у него служебный транспорт — пусть ждет свой автобус».

Но главная претензия к властям — в оторванности от реальности. Люди чувствуют, что их не слышат, что транспортная система создается «для отчета», а не для удобства.

«Сам сказал, сам посмеялся».

«Колеи на асфальте из-за криворуких дорожников и плохого качества асфальта».

«Вот если бы наши чиновники посмотрели, как ходят автобусы на окраинах города, они бы так не говорили! В поликлинику на Слонимском шоссе добраться только автобусом #3, который ходит раз в час».

«Вся беда, что эти мэры берут инфу из докладов. А вот взял бы да как-нибудь без предупреждений проехался по городу на транспорте! А потом делал выводы!».

Некоторые отмечают, что ситуация с транспортом в Барановичах почти не изменилась за десятилетия.

«30 лет назад жила тут — ничего не изменилось. Как в большой деревне», — делится воспоминаниями бывшая жительница.

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