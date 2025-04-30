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Историческая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: известны детали разговора

  • 30.04.2025, 15:11
  • 3,154
Историческая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: известны детали разговора

Президент Украины использовал свои 15 минут, чтобы донести важное сообщение.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Ватикане 26 апреля. Журналисты узнали главные месседжи украинского президента.

Об этом сообщают The Economist и Axios.

По данным издания, украинские источники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия - нет, и президент США Дональд Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он.

Как пишет Axios, Зеленский повторил на встрече, что не признает Крым российским, а Трамп ясно дал понять, что не просит его об этом, сказал один источник. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины.

По словам источника, во время разговора Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых .

Еще до встречи советники Зеленского разделились во мнении о том, стоит ли ему вообще рисковать тет-а-тетом после катастрофы в Овальном кабинете. Но после этого Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить мнение Трампа о Путине, говорят источники.

Источник сообщил, что Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.

Пост в социальных сетях, написанный американским президентом впоследствии, показал, что он понял сообщение. Его перформативный упрек главе Кремля Владимиру Путину за то, что тот «подталкивает (его, - ред)» был его самым сильным на данный момент.

В свою очередь, американский чиновник заявил, что Белый дом не впечатлен последним предложением Путина о трехдневном прекращении огня в связи с Днем Победы в России 9 мая.

Массированный ракетный удар по Киеву 24 апреля, в ходе которого ракета северокорейского производства убила по меньшей мере 12 человек, явно разозлил Трампа.

«В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь это переключилось на Путина», - говорит американский источник.

Что известно о подготовке встречи

По словам одного из источников СМИИ, заранее ничего не было решено (о проведении встречи, - ред), и изначально идея заключалась в том, что они попытаются встретиться после похорон.

Но затем лидеры столкнулись друг с другом по прибытии. Они нашли место, чтобы встретиться наедине в соборе Святого Петра.

Источники Axios сообщили, что одной из возможных причин, по которой эта встреча Трампа и Зеленского была более позитивной, стало отсутствие на ней вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

26 апреля в Ватикане состоялись похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. Церемонию посетили тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.

В рамках мероприятия состоялась и личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она стала первой после конфликта в Белом доме 28 февраля.

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