«Каждую купюру проверяли под микроскопом»
- 30.04.2025, 15:03
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Белорусы поделились удивительными историями из обменников.
Блогер с ником @edita_ivanovna опубликовала видео о том, как в Беларуси меняли валюту: каждую купюру проверяли под микроскопом, а две и вовсе забраковали. Реакция женщины стала вирусной, а белорусы в комментариях начали делиться своими не менее удивительными историями, пишет citydog.io.
«Во-первых, каждую купюру просмотрели, потом на какой-то машинке пропустили. Однако этого было мало, и они каждую посмотрели под микроскопом», – рассказала @edita_ivanovna.
По словам женщины, у нее сложилось впечатление, будто принимают исключительно новые купюры, которыми еще не пользовались. Две банкноты женщины не прошли проверку: у первой был слегка отрезан краешек, у второй не понравились небольшие грязные пятнышки на одной из сторон.
«Такое ощущение, будто деньги для приема должны быть только со станка. Краска обсохла, и тогда всё будет нормально», – отметила автор ролика.
В конце женщина уточнила, что у нее были купюры на замену вместо «заляпанных», иначе ей было бы плохо.
Что пишут белорусы?
В комментариях многие начали описывать похожий опыт в пунктах обмена.
«У меня однажды в “Беларусбанке” отказались брать купюру, ранее купленную в этом же банке. Пришлось настоять, устроили консилиум, в итоге приняли», – поделилась @lilit706.
«У меня был шок. Красивая, хрустящая 100-долларовая купюра, а на микроскопе плесень обнаружили. Не приняли. Раньше с комиссией принимали, а сейчас нет», – добавила @katsieof0l4.
Некоторые, объяснили, почему так происходит. «Проблема в том, что правила придумал Нацбанк. А кассир, если примет неподходящую купюру по перечню, должен будет выкупить ее потом у банка за свои собственные деньги», – рассказала @x.zhenyaaa.x.
Ее слова подтвердила и другая белоруска. «А знаете почему? Потому что за свои ошибки все работники платят со своего кармана. Испорченный или поломанный товар высчитывают из зарплаты. В Европе, конечно, не так, поэтому там продавцы на расслабоне», – написала @yuliya19768.