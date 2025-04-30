Названы самые дорогие районы в Минске 30.04.2025, 15:19

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Где за квадрат просят более $2000?

Государственный комитет по имуществу объявил Октябрьский и Центральный районы Минска самыми дорогими в столице. Там средняя цена за квадратный метр увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Улицы и микрорайоны, где за квадрат просят более $2000, вошли в рейтинг Office Life:

• Троицкое предместье, Осмоловка – $2400

• центр – $2360

• Большая Слепянка – $2270

• Радужный – Веснинка – $2210

• Грибоедова – $2200.

Следом идет тот самый ЖК «Минск Мир», который и вывел Октябрьский район в лидеры по цене за «квадрат».

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