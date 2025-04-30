закрыть
30 апреля 2025, среда, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые дорогие районы в Минске

  • 30.04.2025, 15:19
  • 1,314
Названы самые дорогие районы в Минске

Где за квадрат просят более $2000?

Государственный комитет по имуществу объявил Октябрьский и Центральный районы Минска самыми дорогими в столице. Там средняя цена за квадратный метр увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Улицы и микрорайоны, где за квадрат просят более $2000, вошли в рейтинг Office Life:

• Троицкое предместье, Осмоловка – $2400

• центр – $2360

• Большая Слепянка – $2270

• Радужный – Веснинка – $2210

• Грибоедова – $2200.

Следом идет тот самый ЖК «Минск Мир», который и вывел Октябрьский район в лидеры по цене за «квадрат».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин