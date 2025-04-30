Украина перешла к хитрой тактике против России 4 30.04.2025, 15:28

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Z-пропагандисты бьют тревогу.

Даже российские военные пропагандисты больше не скрывают: в глубине России развернута хладнокровная и точечная кампания по уничтожению специалистов оборонной промышленности.

Z-пропагандист Максим Калашников признал, что Украина и ее спецслужбы проводят беспрецедентно точную операцию с глубокой разведподготовкой и ударяют не по показушной элите, а по тем, кто действительно незаменим.

На его откровения обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Цель — мозг российской оборонки Как заявил Калашников, с весны 2022 года в России и за ее пределами началась «тихая спецоперация», цель которой — ликвидация ключевых специалистов, задействованных в производстве вооружений, РЭБ, высокоточного оружия и стратегических систем.

По его словам, речь идет о системном устранении фигурантов, представляющих «критические узлы» оборонной инфраструктуры РФ.

Методы: СВУ, подрывы, минимум следов

Пропагандист подчеркивает, что характер атак говорит о работе высококвалифицированных групп, знакомых с ближневосточными театрами боевых действий. Почти все случаи — подрывы автомобилей, использование контактных взрывных устройств, отсутствие открытых следов исполнителей.

По мнению Калашникова, цели выбираются не по медийности, а по степени незаменимости. Многие ликвидированные не были известны широкой публике, что указывает на глубокую агентурную работу или применение высокотехнологичных средств слежения и взлома либо их комбинацию.

Перечень уничтоженных Калашников приводит конкретные случаи: 8 августа 2022-го — погиб в Москве Даниил Михеев, координатор программ по БПЛА для Минобороны РФ; 25 сентября 2022-го — застрелен в Воронеже Константин Огарков, инженер по РЭБ; 12 марта 2023-го — взорван автомобиль Игоря Колесникова в Тульской области, разработчика ПТРК; 6 июня 2023-го — найден мертвым в Нижнем Новгороде Сергей Потапов, специалист по кибербезопасности оборонных проектов; 18 октября 2023-го — подрыв в Краснодарском крае Валерия Смирнова, ответственного за защиту стратегических объектов; 16 января 2024-го — подрыв авто с офицерами радиоэлектронной разведки в Брянской области. Личности засекречены; 18 апреля 2025-го — убит Евгений Рытников, руководитель КБ Брянского электромеханического завода и разработчик комплексов РЭБ серии «Красуха».

Война за умы и чертежи

Калашников прямо признает: это уже не просто война на фронте, а война за умы, технологии и схемы. Украина ведет борьбу не на показ, а по-настоящему глубоко и профессионально разрушая управляемость и технологические связи российского ВПК. Цели уничтожаются с хирургической точностью.

Пропагандист признает: многие из убитых имели уникальные компетенции, а их маршруты и деятельность были известны лишь узкому кругу. Это может говорить как о внедрении агентуры, так и о высокоточной электронной разведке.

Украина действует стратегически — Россия теряет незаменимых

Украинская разведка и ее союзники демонстрируют, что могут достигать глубинных целей в самом сердце российской обороны. В то время как Москва делает ставку на массовую мобилизацию, Украина последовательно устраняет тех, кто реально создает российское оружие.

Признание поражения звучит не от украинской стороны, а от самих российских пропагандистов. И оно ясно: в тени большого фронта идет другая война, и в ней Украина бьет противника больно.

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