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Белорусы установили новый рекорд по пересечению польской границы

  • 30.04.2025, 15:35
  • 1,154
Белорусы установили новый рекорд по пересечению польской границы

В очереди они провели 101 час 30 минут.

Длинная очередь на выезд из Беларуси в Польшу постепенно снижается. По данным Госпогранкомитета, 30 апреля в 14.00 (по минскому времени) в ней было зарегистрировано 1180 легковых автомобилей.

Еще два дня назад очередь превышала 1700 машин. Но сейчас границу пересекают те, кто зарегистрировался в минувшие выходные.

MOST изучил приграничные чаты и узнал, как долго ждали путешественники.

«По-моему, это новый рекорд»

Автомобилисты, которые пересекают границу 30 апреля, зарегистрировались в электронной очереди еще 26-го числа.

«Итого на прохождение границы — 100 часов 54 минуты» — сообщает один из пользователей Telegram-чата ГраницаBY.

«По-моему, это новый рекорд», — замечает на это еще один белoрус. Но ошибается:

«У нас еще больше вышло по времени — 101 час и 30 минут», — отвечают ему.

Очередь из автобусов становится значительно меньше

По данным Госпограникомитета, 30 апреля выезда из Беларуси в сторону Польши ждут пять автобусов. Пересечение границы занимает от 6 до 8 часов.

Пользователи предполагают, что очереди автобусов снова возрастут к 7-8 мая.

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