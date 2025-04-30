Белорусы установили новый рекорд по пересечению польской границы
- 30.04.2025, 15:35
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В очереди они провели 101 час 30 минут.
Длинная очередь на выезд из Беларуси в Польшу постепенно снижается. По данным Госпогранкомитета, 30 апреля в 14.00 (по минскому времени) в ней было зарегистрировано 1180 легковых автомобилей.
Еще два дня назад очередь превышала 1700 машин. Но сейчас границу пересекают те, кто зарегистрировался в минувшие выходные.
MOST изучил приграничные чаты и узнал, как долго ждали путешественники.
«По-моему, это новый рекорд»
Автомобилисты, которые пересекают границу 30 апреля, зарегистрировались в электронной очереди еще 26-го числа.
«Итого на прохождение границы — 100 часов 54 минуты» — сообщает один из пользователей Telegram-чата ГраницаBY.
«По-моему, это новый рекорд», — замечает на это еще один белoрус. Но ошибается:
«У нас еще больше вышло по времени — 101 час и 30 минут», — отвечают ему.
Очередь из автобусов становится значительно меньше
По данным Госпограникомитета, 30 апреля выезда из Беларуси в сторону Польши ждут пять автобусов. Пересечение границы занимает от 6 до 8 часов.
Пользователи предполагают, что очереди автобусов снова возрастут к 7-8 мая.