Российский теннисист опозорился в прямом эфире

Российский теннисист опозорился в прямом эфире3
- 30.04.2025, 15:37
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Из-за странного поведения ему грозит дисквалификация.
Российский теннисист Святослав Гулин находится под угрозой дисквалификации из-за своего странного поведения во время матча, пишет «Телеграф».
Гулин на турнире ITF в испанском Сабаделе оскорблял судью на двух языках, а также показывал ему непристойные жесты. О причине срыва Святослав рассказал в комментарии «Матч ТВ».
Примечательно, что Гулин выругался на судью после того, как выиграл очередной розыгрыш, сделав счет 4:0 в свою пользу в решающем сете. По его словам, судья и соперник ошиблись в одном из розыгрышей, что стало причиной его недостойного поведения. Россиянин требует дисквалификации судьи. К слову, организаторы турнира в Испании наказали игрока штрафом в размере 2 тысячи евро.
«Не согласен только с тем, что меня дисквалифицировали, а судью никак не накажут, хотя он допустил очень большую ошибку. Это очень обидно. На важном розыгрыше я принял мяч навылет, попал в линию, а соперник показал совсем другой отскок — след от другого мяча. Судья ему поверил. И у меня очень сильно начали играть эмоции. Потом я выиграл этот гейм, довел счет до 4:0… Но я очень эмоциональный человек», — заявил Гулин.