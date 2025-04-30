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Российский теннисист опозорился в прямом эфире

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  • 30.04.2025, 15:37
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Российский теннисист опозорился в прямом эфире

Из-за странного поведения ему грозит дисквалификация.

Российский теннисист Святослав Гулин находится под угрозой дисквалификации из-за своего странного поведения во время матча, пишет «Телеграф».

Гулин на турнире ITF в испанском Сабаделе оскорблял судью на двух языках, а также показывал ему непристойные жесты. О причине срыва Святослав рассказал в комментарии «Матч ТВ».

Примечательно, что Гулин выругался на судью после того, как выиграл очередной розыгрыш, сделав счет 4:0 в свою пользу в решающем сете. По его словам, судья и соперник ошиблись в одном из розыгрышей, что стало причиной его недостойного поведения. Россиянин требует дисквалификации судьи. К слову, организаторы турнира в Испании наказали игрока штрафом в размере 2 тысячи евро.

«Не согласен только с тем, что меня дисквалифицировали, а судью никак не накажут, хотя он допустил очень большую ошибку. Это очень обидно. На важном розыгрыше я принял мяч навылет, попал в линию, а соперник показал совсем другой отскок — след от другого мяча. Судья ему поверил. И у меня очень сильно начали играть эмоции. Потом я выиграл этот гейм, довел счет до 4:0… Но я очень эмоциональный человек», — заявил Гулин.

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