«Если у вас есть такая печать в документах на авто — у вас проблемы» 30.04.2025, 16:11

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Специалисты предупредили белорусских водителей.

В Брестской таможне рассказали о случаях, когда люди, используя услуги посредников для приобретения автомобилей, стали жертвами мошеннических действий. С начала года таможней зафиксировано не менее 10 таких фактов.

— Аферисты даже не утруждают себя проверкой поддельных печатей на корректность наименования таможенных органов и грамматики их написания. В последних представленных обманутыми гражданами документах фигурирует печать с наименованием «Брестская центральная мытня», а в недействительных квитанциях утильсбор именуется как «Утилизационный сбор для Центральной акцизной таможни» (Брест таможенный пост ВУ-09105)», — рассказали в Брестской таможне.

Там пояснили, что в структуре Брестской таможни отсутствует таможенный пост BY-09105, а код 09105 принадлежит ПТО «Брест-Северный», специализацией которого не предусмотрен выпуск в свободное обращение транспортных средств для личного пользования.

Заплатив деньги и не дождавшись доставки авто, обманутые мошенниками граждане обращаются в таможню с запросами. Например:

«Мне очень важно знать, что эти документы реальные и меня не обманывают третьи лица, кому мы доверились и проплатили деньги. Со слов исполнителя, автомобиль находится на таможенном посту Брест ВУ-09105».

«Прошу вас подтвердить оплату утильсбора на сумму 235 тыс. рос. рублей за автомобиль AUDI Q7. Имеются основания полагать, что, заключив договор и оплатив доставку автомобиля из-за границы в Россию, я стал жертвой мошеннических действий со стороны третьих лиц».

«Я заключил договор с организацией ООО «Авто-С» о поставке автомобиля Toyota RAV4 из Польши с доставкой в г. Таганрог. При пересечении границы, по информации менеджера, сопровождавшего договор, возникли финансовые проблемы, якобы утилизационный сбор нужно было уплатить по коммерческой ставке, а не как заявлялось ранее, по ставке личного приобретения. Пришлось оплатить дополнительно. Все контакты другой стороной прерваны, все попытки дозвониться игнорируются, на сообщения не отвечают и так уже месяц. Я нахожусь на грани полного отчаяния! Помогите разобраться».

— В очередной раз просим быть бдительными при выборе посредников для приобретения за границей транспортных средств и внимательными при проверке направляемых в ваш адрес подтверждающих совершение таможенных действий документов, — отметили в Брестской таможне.

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