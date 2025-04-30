FT: В Турции продолжается охота на оппозицию 1 30.04.2025, 16:15

Эрдоган арестовал 18 сотрудников мэрии Стамбула.

В Турции продолжается масштабная кампания репрессий против оппозиции, пишет The Financial Times (перевод — сайт Charter97.org). Власти арестовали 18 сотрудников мэрии Стамбула по обвинениям в коррупции. Это произошло вскоре после задержания более 50 человек, связанных с мэром города Экремом Имамоглу, популярным оппозиционным политиком, который, по опросам, может победить президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

Имамоглу, выступающий против «канала Эрдогана» — дорогостоящего инфраструктурного проекта — был заключен под стражу в прошлом месяце по обвинению в коррупции и связях с террористами. Его арест вызвал массовые протесты, крупнейшие за последнее десятилетие, обвал на финансовых рынках и обвинения в политизации судебной системы.

Среди задержанных оказался брат жены Имамоглу — Джеват Кая, а также супруга одного из его советников. Остальные 34 подозреваемых были освобождены, сообщает государственное агентство Anadolu. Суд заявил, что арестованные подозреваются в получении взяток и участии в преступной организации.

Имамоглу в соцсетях заявил, что задержанные «не сделали ничего плохого» и призвал граждан бороться с теми, кто «разлагает наше государство».

Кампания вышла далеко за пределы оппозиционной Республиканской народной партия Турция (CHP). Под прицелом властей оказались также бизнес-лидеры и медийные фигуры. Так, полиция допросила Омера Араса из крупнейшей бизнес-ассоциации Tüsiad за критику политики правительства, а продюсер Айше Барым арестована за предполагаемую роль в протестах 2013 года. Ей грозит до 22 лет лишения свободы.

Суд также начал слушания по делу ультраправого политика Умита Оздага, обвиняемого в «оскорблении президента» после того, как он заявил, что правление Партии справедливости и развития нанесло Турции больше вреда, чем «любые крестовые походы».

Правительство отрицает давление на суды, однако, по данным опросов, 65% турок считают арест Имамоглу несправедливым, а 61% уверены, что это попытка не допустить его участия в выборах.

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