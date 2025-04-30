закрыть
30 апреля 2025, среда, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: В Турции продолжается охота на оппозицию

1
  • 30.04.2025, 16:15
FT: В Турции продолжается охота на оппозицию

Эрдоган арестовал 18 сотрудников мэрии Стамбула.

В Турции продолжается масштабная кампания репрессий против оппозиции, пишет The Financial Times (перевод — сайт Charter97.org). Власти арестовали 18 сотрудников мэрии Стамбула по обвинениям в коррупции. Это произошло вскоре после задержания более 50 человек, связанных с мэром города Экремом Имамоглу, популярным оппозиционным политиком, который, по опросам, может победить президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

Имамоглу, выступающий против «канала Эрдогана» — дорогостоящего инфраструктурного проекта — был заключен под стражу в прошлом месяце по обвинению в коррупции и связях с террористами. Его арест вызвал массовые протесты, крупнейшие за последнее десятилетие, обвал на финансовых рынках и обвинения в политизации судебной системы.

Среди задержанных оказался брат жены Имамоглу — Джеват Кая, а также супруга одного из его советников. Остальные 34 подозреваемых были освобождены, сообщает государственное агентство Anadolu. Суд заявил, что арестованные подозреваются в получении взяток и участии в преступной организации.

Имамоглу в соцсетях заявил, что задержанные «не сделали ничего плохого» и призвал граждан бороться с теми, кто «разлагает наше государство».

Кампания вышла далеко за пределы оппозиционной Республиканской народной партия Турция (CHP). Под прицелом властей оказались также бизнес-лидеры и медийные фигуры. Так, полиция допросила Омера Араса из крупнейшей бизнес-ассоциации Tüsiad за критику политики правительства, а продюсер Айше Барым арестована за предполагаемую роль в протестах 2013 года. Ей грозит до 22 лет лишения свободы.

Суд также начал слушания по делу ультраправого политика Умита Оздага, обвиняемого в «оскорблении президента» после того, как он заявил, что правление Партии справедливости и развития нанесло Турции больше вреда, чем «любые крестовые походы».

Правительство отрицает давление на суды, однако, по данным опросов, 65% турок считают арест Имамоглу несправедливым, а 61% уверены, что это попытка не допустить его участия в выборах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин