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«Три копейки зарабатывают, а лица с таким выражением, будто весь магазин им принадлежит»

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  • 30.04.2025, 16:27
  • 3,654
«Три копейки зарабатывают, а лица с таким выражением, будто весь магазин им принадлежит»

Белорусы пожаловались на известный магазин парфюмерии и косметики.

В соцсятях завирусился пост минчанки, в котором она поделилась своим отзывом на магазин парфюмерии и косметики. В комментариях многие поделились, почему больше не хотят возвращаться в магазины этой сети, пишет citydog.io.

Пользовательница Vladislava Kadatskaya рассказала в Threads, что больше не будет ходить за покупками в «Кравт». Причиной стала ситуация, которая произошла с ней при последнем визите.

По словам девушки, у нее было всего несколько покупок: две помады и маленькая туалетная вода. Она стояла в очереди второй, и когда покупатель перед ней рассчитался, консультантка, несмотря на то что «явно ее видела», просто ушла с рабочего места. Обе кассы остались пустыми. После этого, как пишет минчанка, она стояла в растерянности и чувствовала «как будто меня просто не существует».

В зале был еще один продавец, но он стоял спиной к Владиславе и занимался заказом для другой покупательницы, которая в этот момент еще даже не подошла к кассе – она продолжала выбирать товар вместе с консультантом. Пока Владислава сама не обратилась с вопросом, куда ей подойти для оплаты покупок, никто не обращал на нее внимания. Минчанка пишет, что ситуация была настолько неприятной, что она решила больше не ходить в этот магазин.

В комментариях под постом многие белорусы поделились мнениями об этой сети магазинов. Люди жалуются, что консультанты в «Кравте» ведут себя «надменно», не проявляют желания помочь, смотрят на клиентов «с головы до ног с осуждением и иногда позволяют себе грубость».

«У меня с “Кравт” тоже скверный опыт. Недавно увидела корнер Chanel и решила затестить помаду. Так обрадовалась, что они стали поставлять эту косметику. Но цену не вижу. Обращаюсь к консультанту. Ее лицо: “Девушкааа, вы не знали, что Chanel в Беларуси нет?” Я (в мыслях: ну вообще, OZON поставляет, ладно, промолчу) вслух: “Хм, а зачем тогда стоит корнер с пробниками?” Консультант: “Ну для вида, а для чего еще?”» – Оксана.

«Муж мне там духи купил 50 мл, до конца срока годности 1 месяц (не на скидке). На кассе не сказали ничего об этом. Подарил. Я увидела, офигела, пришла в “Кравт” выяснять, что к чему. Ответ: “Ну, духи и после срока годности не портятся же! И возврат духов запрещен законом!” Пришлось напомнить им про Госстандарт и срок реализации товаров длительного пользования. Но было ужасно – такие наглые, такие неприятные. Курятник какой-то. “Кравт” в Бресте на Советской», – Марина.

«Ахаха, а меня смешат консультанты в “Кравте”. Стоят, три копейки зарабатывают, а лица с таким выражением, будто весь магазин им принадлежит. Хотя, справедливости ради, о консультантах в “Минск-Арене” в “Кравте” могу сказать только хорошее: однажды там муж тестер духов разбил, так девочки только поддерживали, мол, ничего страшного, все в порядке, сами убрали всё. Хотя мы даже оплатить предлагали, но они отказались», – Оля.

«Вообще не понимаю, за что они живут, как ни приду, никого там нет. И вот это ходить, просить тестер и потом рядом эта морда недовольная смотрит и типа берешь или нет. Сервис ужасный», – Ирина.

«Ооо, я вас понимаю. Я как-то карандаш для глаз взяла белорусский и думала дальше покупки сделать – с собой были подаренные 1000 руб. в сертификатах. Видели б вы лицо консультанта, когда я достала конверт, – разговор пошел совсем по-другому. В общем, мерзко», – Алена.

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