Российский военный открыл огонь по многодетной семье в Курской области 6 30.04.2025, 16:32

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Военнослужащий находился в неадекватном состоянии.

Ночью 30 апреля российский военнослужащий под предлогом проверки документов зашел в дом многодетной семьи Лариных в селе Гирьи Курской области РФ и расстрелял супружескую пару. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на издание «Пепел».

По данным издания, 41-летняя Олеся Ларина погибла на месте от ранений, а ее муж находится в реанимации. Дети Лариных не пострадали.

Местные жители в разговоре с изданием отметили, что военнослужащий находился в неадекватном состоянии и не исключили, что он был под воздействием наркотиков.

В МВД РФ и следственном комитете по Курской области информацию о происшествии в селе Гирьи пока не комментировали. Населенный пункт находится в Беловском районе Курской области, который граничит с Украиной.

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