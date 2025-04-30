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ВСУ поразили «жирную» цель оккупантов в Крыму

  • 30.04.2025, 16:45
  • 2,884
ВСУ поразили «жирную» цель оккупантов в Крыму

Атакован важный элемент российской системы противовоздушной обороны.

В оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным мониторингового канала, еще в пятницу, 25 апреля, неизвестные дроны сильно повредили и, возможно, полностью вывели из строя РЛС 96Л6Е.

Антенна станции сильно повреждена, ремонт возможен только в заводских условиях.

«Интересно, что в конце марта «Наши глаза» заметили переброску РЛС 96Л6Е в направлении города Саки. А в начале марта в Саках прямо на дороге сгорела такая же РЛС 96Л6Е», - пишет «Крымский ветер».

РЛС ЗРК С-400 «Триумф»

Радиолокационная станция (РЛС) Зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» является важной составной частью системы противовоздушной обороны, разработанной Россией. РЛС этого комплекса способна обнаруживать и сопровождать различные воздушные цели, такие как самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие воздушные объекты.

РЛС С-400 имеет высокий уровень дальности обнаружения - до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на больших расстояниях и быстро реагировать на них. Это делает систему одной из самых мощных в мире для борьбы с воздушными целями на больших расстояниях.

РЛС С-400 может одновременно обрабатывать большое количество целей, что позволяет обеспечить высокий уровень интеграции с другими ракетными системами и средствами управления, позволяя эффективно осуществлять защиту от воздушных угроз на всех уровнях. Она использует несколько типов ракет, способных уничтожать цели на разных расстояниях и высотах, от чего зависит успешность борьбы с многозадачными и разнообразными угрозами.

Благодаря этим характеристикам, ЗРК С-400 «Триумф» является важным элементом российской системы противовоздушной обороны и активно используется в различных военных операциях.

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