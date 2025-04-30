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Эрзац СССР

  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 30.04.2025, 17:01
  • 2,114
Эрзац СССР

Придумать что-то оригинальнее Путин не смог.

Как восстановить эрзац СССР в пределах бывшей РСФСР? Да очень просто. Переименовываем все аэропорты в названия советских городов. И будем с гордостью летать из Ленинграда в Куйбышев, из Горького в Сталинград и из Молотова в Калинин, а из Свердловска в Орджоникидзе и так далее.

Повезло только Калининграду, его точно не переименуют, а то может большой конфуз случиться с Эрихом Кохом – палачом Украины и гауляйтером Восточной Пруссии.

В общем, не нужно было затевать это дурацкое голосование по именам для аэропортов. Владимир Путин переименует их своими указами и дело с концом. И можно поставить галочку – СССР восстановлен, хотя бы и в названиях аэропортов.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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