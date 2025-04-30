Эрзац СССР
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 30.04.2025, 17:01
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Придумать что-то оригинальнее Путин не смог.
Как восстановить эрзац СССР в пределах бывшей РСФСР? Да очень просто. Переименовываем все аэропорты в названия советских городов. И будем с гордостью летать из Ленинграда в Куйбышев, из Горького в Сталинград и из Молотова в Калинин, а из Свердловска в Орджоникидзе и так далее.
Повезло только Калининграду, его точно не переименуют, а то может большой конфуз случиться с Эрихом Кохом – палачом Украины и гауляйтером Восточной Пруссии.
В общем, не нужно было затевать это дурацкое голосование по именам для аэропортов. Владимир Путин переименует их своими указами и дело с концом. И можно поставить галочку – СССР восстановлен, хотя бы и в названиях аэропортов.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»