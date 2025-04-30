Конклав приближается: пять кардиналов в числе фаворитов 1 30.04.2025, 17:14

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Один из них станет новым Папой.

Коллегия кардиналов, собравшаяся в Риме для подготовки к Конклаву, обратилась к католикам всего мира с призывом молиться за них в период духовного различения, предшествующего избранию нового Папы Римского, пишет Vatican News (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает Святой Престол, кардиналы в официальном заявлении отметили:

«Коллегия кардиналов, собравшаяся в Риме и участвующая в общих конгрегациях в подготовке к Конклаву, желает пригласить Народ Божий прожить этот церковный момент как духовное и благодатное событие, внимая воле Божией».

Кардиналы подчеркнули, что «ощущают необходимость быть поддержанными молитвами всех верующих», поскольку осознают всю ответственность за выбор нового Преемника Святого Петра.

Они также напомнили, что «молитва — это истинная сила, которая в Церкви способствует единству всех членов единого Тела Христова».

Перед масштабностью задачи и вызовами времени «необходимо прежде всего сделать себя смиренными орудиями бесконечной мудрости и провидения нашего Небесного Отца, в послушании действию Святого Духа».

Святой Дух, говорится в тексте, — «главная субстанция жизни Народа Божьего, Тот, Кого мы должны слушать, принимая то, что Он говорит Церкви».

Завершая обращение, кардиналы выразили надежду, что «Пресвятая Дева Мария будет сопровождать эти молитвы своим заступничеством».

Новостное агентство Associated Press приводит списк предпологаемых фаворитов:

Кардинал Пьетро Паролин, кардинал Луис Антонио Тагле, кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, кардинал Маттео Дзуппи, кардинал Петер Эрдо.

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