Ксендза из Шумилино Анджея Юхневича приговорили к 13 годам заключения 30.04.2025, 17:16

Анджей Юхневич

Суд проходил в закрытом режиме.

30 апреля в Шумилино был вынесен приговор отцу Анджею Юхневичу, настоятелю местного санктуария Матери Божьей Фатимской. Официально об этом пока не сообщается, но верующие узнали, что священник осужден на 13 лет лишения свободы, при том, что обвинение настаивало на сроке в 15 лет, пишет Katolik.news.

Суд проходил в закрытом режиме, в чем именно обвинили священника, которого изначально задерживали по политическим мотивам, неизвестно. Из расписания суда следовало, что ему вменили три уголовные статьи.

Также было сообщено, что процесс вела председатель суда Шумилинского района Инна Грабовская.

Как узнали верующие, священник полностью отрицал обвинения и пытался доказать свою невиновность.

Сам священник в суде держался в хорошем состоянии духа. Как отмечают верующие, 13 — особое число для католиков, это дата явлений Божией Матери в Фатиме, поэтому осужденного священника особенно доверяют покровительству Богородицы.

Hа суд над отцом Анджеем каждый раз приезжал епископ Витебский Олег Буткевич. В поселке видели, как во время заседаний он шел в капеллу и молился там.

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